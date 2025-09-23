الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
رياضة

في غياب محمد صلاح، سلوت يعلن تشكيل ليفربول أمام ساوثهامبتون بكأس كاراباو

لاعبو ليفربول
لاعبو ليفربول

أعلن آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة ساوثهامبتون، التي تقام اليوم الثلاثاء، على ملعب آنفيلد، ضمن دور الـ32 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

ويغيب النجم المصري محمد صلاح عن مباراة ليفربول اليوم أمام ساوثهامبتون من أجل إراحته، بقرار من المدرب آرني سلوت.

 

تشكيل ليفربول أمام ساوثهامبتون في كأس كاراباو

 

وجاء تشكيل ليفربول أمام ساوثهامبتون في كأس كاراباو كالتالي:

حراسة المرمى: مامارداشفيلي.

خط الدفاع: فريمبونج، جو جوميز، جيوفاني ليوني، آندي روبرتسون.

خط الوسط: واتارو إندو، نيوني، كورتيس جونز، فيديريكو كييزا، ألكسندر إيزاك.

خط الهجوم: ريو نجوموها.

وتواجد على دكة البدلاء كلا من فريدي وودمان، ميلوس كيركيز، برادلي، هوجو إيكتيكي، ويليامز، جوردون، موريسون، دانس.

نجم ليفربول يحصد جائزة أفضل لاعب بالجولة الـ5 من الدوري الإنجليزي 

فيما توج الهولندي رايان جرافنبيرخ، لاعب وسط ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز عقب أدائه الرائع في ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون.

أفضل لاعب بالجولة الخامسة

وسجل جرافنبيرخ هدفًا وصنع آخر ليساهم بشكل مباشر في فوز "الريدز" على إيفرتون ليحصد إشادة كبيرة من جماهير الفريق وخبراء الكرة الإنجليزية الذين اعتبروا ظهوره أحد أبرز نقاط القوة في كتيبة المدرب أرني سلوت.

وبفضل هذا الأداء المميز، أكد النجم الهولندي أنه صفقة رابحة لليفربول، وقد يكون أحد أعمدة خط الوسط الأساسية في المنافسة على البطولات هذا الموسم.

ليفربول ساثهامبتون كأس كاراباو محمد صلاح ليفربول وساوثهامبتون

