بوتين يعين نائبا عاما جديدا ورئيسا للمحكمة العليا في روسيا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما بإعفاء إيجور كراسنوف من منصبه كمدع عام، عقب تعيينه رئيسا للمحكمة العليا في روسيا. كما أصدر مرسوما آخر بتعيين ألكسندر جوتسان في منصبه.

منصب رئيس المحكمة العليا في روسيا

وجاء في نص المرسوم: "إعفاء إيجور كراسنوف من منصب المدعي العام لروسيا على خلفية تعيينه في منصب رئيس المحكمة العليا في روسيا".

وأصبح منصب رئيس المحكمة العليا الروسية شاغرا بعد وفاة إيرينا بودنوسوفا في 22 يوليو، والتي ترأست المحكمة منذ عام 2024.

وأُعلن عن مسابقة لاختيار مرشح. وكان كراسنوف هو المرشح الوحيد لهذا المنصب، وقد اجتاز امتحان التأهيل وراجعت الهيئة العليا للقضاة في روسيا ترشيحه في 15 سبتمبر، وأوصت بتعيين كراسنوف في المنصب الشاغر كرئيس للمحكمة العليا في روسيا.

المفوض الرئاسي للمنطقة الفيدرالية الشمالية الغربية

وفي مرسوم آخر، عين بوتين ألكسندر جوتسان نائبا عاما، وتم إعفاؤه من منصبه الحالي.

ويشار إلى أن جوتسان كان يتولى منصب "المفوض الرئاسي للمنطقة الفيدرالية الشمالية الغربية" بموجب موسوم رئاسي صدر في مايو العام الماضي.

