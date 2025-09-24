زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين ويرشح دولتين عربيتين لاستضافة الحدث

صرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لقناة فوكس نيوز بأنه مستعد للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في دول مختلفة، بما في ذلك كازاخستان.



وقال زيلينسكي: "فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفريقي، والأوروبيون، بمن فيهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقادة آخرون والرئيس التركي جميعنا، جميع فرقنا، اقترحنا عقد اجتماع في تركيا، والمملكة العربية السعودية، وقطر، أو في أوروبا المحايدة مثل النمسا وسويسرا. لذلك قلنا، حتى لو أردتم مكانًا، مثل كازاخستان".

وأضاف: "نعم، نحن مستعدون. هذا كل شيء".



أعلن ترامب سابقًا عن خطط للقاء بين بوتين وزيلينسكي، وبعد ذلك قد يُعقد اجتماع ثلاثي بمشاركة ترامب.



خلال اتصال هاتفي، أعرب بوتين وترامب عن دعمهما لمواصلة المفاوضات المباشرة بين الوفدين الروسي والأوكراني، وفقًا لما ذكره مساعد الكرملين، يوري أوشاكوف.

وفي هذا الصدد، نوقشت فكرة ضرورة دراسة إمكانية رفع مستوى تمثيل الجانبين الأوكراني والروسي.

في مطلع سبتمبر، صرّح بوتين بأنه إذا كان زيلينسكي مستعدًا للقاء، فيمكنه الحضور إلى موسكو. رفض زيلينسكي العرض، مؤكدًا في الوقت نفسه استعداده للقاء "بأي شكل". وفي هذا الصدد، صرّح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن بوتين دعا زيلينسكي إلى موسكو لإجراء محادثات، وليس لقبول الاستسلام.

