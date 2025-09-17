روسيا تبدأ في التصعيد، بوتين يرتدي الزي العسكري ويهدد أوروبا بتوسيع الحرب (فيديو)

سر ارتداء الرئيس الروسي بوتين للزي العسكري، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير للجدل، ظهر فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو يرتدي الزي العسكري في مناورات حربية، على بعد 500 ميل، أي 800 كيلو متر تقريبًا من خط المواجهة مع أوروبا، في عرض للقوة أمام الغرب.

بوتين يرتدي الزي العسكري ويقف في مواجهة الناتو

وتفاخر الرئيس الروسي بوتين بأن مئات القوات جاهزة لـمهاجمة دول الناتو، وذلك خلال المناورة التي حضرها، أمس الثلاثاء، والتي تُعرف باسم "غرب-2025"، وهي مناورة مشتركة بين روسيا وبيلاروسيا، وحضر بوتين الجزء الختامي في ميدان التدريب بمنطقة نيجني نوفجورود في روسيا، القريبة من خط المواجهة مع أوروبا.

بوتين لحظة ارتدائه للزي العسكري، فيتو



الغريب أن بعض أجزاء من التدريبات تقع في بيلاروسيا، وكانت قريبة جدًا من حدود بولندا، والتي تعتبر مفتاح الشر في أوروبا وهي التي تنطلق منها الحروب العالمية، حيث يذكر أن مواقع الدوريات أو وحدات التدريب تقع على بُعد من 30 إلى 50 كيلوا متر مع الحدود مع بولندا، الأمر الذي دفع بولندا لحشد 40 ألف جندي على الحدود.

أرتداء الرئيس الروسي بوتين للزي العسكري، أمس الثلاثاء، أشعل الغضب في العديد من دول أوروبا، ووصفت ذلك صحيفة "ذي صن" البريطانية بأن "معركة الأنا مستمرة، مع قيام فلاديمير بوتين بارتداء الزي العسكري في محاولة للتفوق على أوروبا"، كما وصفت بوتن بـ"الطاغية الروسي"، وذلك لارتدائه الزي العسكري خلال مناورات "زاباد-2025" أو "الغرب 2025".

زي بوتين العسكري رد استباقي على زيارة ترامب لبريطانيا

وجاء ظهور بوتين بالزي العسكري، صباح أمس الثلاثاء، كرد فعل استباقي لـزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبريطانيا، في زيارة رسمية وصفت بـ "التاريخية".



وأكدت صحيفة "ذي صن" البريطانية أن الرئيس الروسي بوتين شوهد آخر مرة وهو يرتدي زيه العسكري في شهر مارس الماضي، لكن هناك مزاعم تشير إلى أنه ليس بوتين بل شبيه له، وذلك بدا واضحًا عندما ظهر بوتين في ساحة التدريب "مولينو" في منطقة نيجني نوفجورود، لتصفه "ذي صن" بأنه "دكتاتور الكرملين"، الذي شوهد على بُعد 500 ميلًا على الأقل، 800 كيلو متر) من أقرب خط مواجهة مع أوروبا في الحرب.

وأكدت "ذي صن" أن الرئيس الروسي بوتين تجنب الخطوط الأمامية في الحرب، واختار الرجل البالغ من العمر 72 عامًا ارتداء الزي العسكري قبل وصول ترامب إلى قلعة وندسور في بريطانيا.

بوتين يرتدي الزي العسكري، فيتو



وتعد المناورات الحربية "زاباد-2025"، استعراضًا للقوة الروسية أمام الغرب، وتضمنت المناورات الحربية خططًا لإطلاق صواريخ نووية على دول حلف شمال الأطلسي، حيث قال بوتين: "آمل أن يكون ذلك مفيدًا من الناحية المهنية ومن وجهة نظر استعادة مستوى عال من الثقة بين بلدينا".

التدريب على مهاجمة حلف شمال الأطلسي

وافتخر بوتين "بأن التدريب على مهاجمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) "يجري في 41 موقع تدريب"، قائلًا: إن "100 ألف عسكري يشاركون في المناورات، مع نحو 10 آلاف سلاح ومعدات".

بوتين يشاهد المناورة العسكرية على حدود أوروبا، فيتو



كما أكد بوتين أن "333 طائرة طيران تكتيكية واستراتيجية وطائرات نقل عسكرية تشارك في التدريبات، وأكثر من 247 سفينة سطحية وغواصة وسفينة دعم تُستخدم أيضًا".

وأشار بوتين إلى أنه المناورات ضمت "خمسة وعشرون وفدًا أجنبيًا مشاركين في فعاليات مناورات 2025."

وانتقدت "ذي صن" الرئيس الروسي بوتين لارتدائه الزي العسكري، زاعمة أنه يعمل على تهديد أوروبا، حيث وصفته بـ "الديكتاتور" الذي ارتدى زوجًا من النظارات التكتيكية من طراز ستريكوزا، بينما أطلقت قواته في خاركيف، شرقي أوكرانيا، غارة بطائرة بدون طيار على منطقة سكنية في المدينة.

سر ارتداء بوتين للزي العسكري

وأكد المحللون السياسيون أن ارتداء الرئيس فلاديمير بوتين للزي العسكري خلال مشاركته في مناورات حربية على بعد نحو 500 ميل من خط المواجهة مع أوروبا، له أبعاد رمزية وسياسية أكثر من كونه مجرد تفصيل بروتوكولي.

وعن دلالات ارتداء الرئيس الروسي بوتين لزيه العسكري، أمس الثلاثاء، أكد المحللون السياسيون أن بوتين يوجه رسالة قوة داخلية، حيث يظهر نفسه للقوات الروسية كقائد أعلى مشارك بشكل مباشر في الميدان، وليس فقط كزعيم سياسي، ما يعزز صورته داخليا كرجل حرب وقائد عسكري حازم.

حديث الرئيس بوتين مع أحد قادة المناورة العسكرية، فيتو

كما أن ارتداء بوتين لزيه العسكري فيه تصعيد رمزي تجاه الغرب، وخاصة أنه كان قرب حدود أوروبا، حيث يرسل إشارة إلى الناتو والاتحاد الأوروبي بأن روسيا مستعدة عسكريًا، وقادرة على المواجهة، حتى في نطاق جغرافي حساس بالنسبة لأمن الغرب.

كما أن ارتداء بوتين للزي العسكري فيه إحياء لصورة "روسيا القوية"، حيث يرتبط في الذاكرة الروسية بالقيادة القوية والقدرة على الصمود في وجه التهديدات الخارجية، حيث يستحضر بوتين هذه الرمزية التاريخية المرتبطة بالجيش الأحمر والحرب العالمية الثانية.

واختيار موقع المناورات 500 ميل فقط من الحدود الأوروبية، مع ظهوره بالزي العسكري قد يُقصد به إرسال رسالة ردع للغرب، بأن روسيا لن تتردد في استخدام القوة أو استعراضها قرب أراضي الناتو، فارتداء بوتين للزي العسكري ليس مجرد ملابس بروتوكولية، بل رسالة استراتيجية موجهة للداخل والخارج للروس أنه قائد حرب وللغرب أن روسيا مستعدة للمواجهة والتصعيد.



