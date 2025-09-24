الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حركة المجاهدين الفلسطينية تدين استهداف أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة

اسطول الصمود
اسطول الصمود

أدانت حركة المجاهدين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، الاعتداء الصهيوني الذي استهدف سفن أسطول الصمود المتجهة لكسر الحصار عن غزة.

وكان الهجوم تم بطائرات مسيرة  في خرق وانتهاك جديد وسافر لكل الأعراف والقوانين الدولية أمام مرأى ومسمع العالم بمباركة أمريكية.

كما حملت الحركة العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة عن سلامة المشاركين في أسطول الصمود الذين خاطروا بحياتهم استجابة للضمير الحر والأخلاق والقيم الإنسانية التي ينتهكها الصهاينة بكل تغطرس في غزة المحاصرة.

وأعلن  أسطول الصمود العالمي اليوم الأربعاء، أنه رصد 13 انفجارًا وتشويشًا واسعًا في الاتصالات على متن قوارب الأسطول، فيما ألقت مسيرات أجساما مجهولة على 10 قوارب وتسببت في أضرار.

وأفاد أسطول الصمود العالمي بأنه رصد 13 انفجارًا وتشويشًا واسعًا في الاتصالات على متن قوارب، مشيرا إلى أن أكثر من 15 طائرة مسيرة حلقت فوق قارب "ألما" خلال 24 ساعة.

وأكد الأسطول أن أجساما مجهولة أسقطت على 10 قوارب وتسببت في أضرار.

ووثق مقطع فيديو لحظة استهداف طائرات الاحتلال سفن أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة في البحر المتوسط.

 

ولفتت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة إلى تعرض سفينتي "يولارا" و"أوهوايلا" لإطلاق مقذوفات قابلة للاشتعال، فيما سمع دوي انفجار قوي يرجح أن يكون قنبلة صوتية بالقرب من سفينة "دير ياسين".

 

وشدد أسطول الصمود العالمي على أن إسرائيل تشن حملة تضليل لتبرير هجوم عسكري محتمل، معتبرا أن أي اعتداء على القافلة الإنسانية جريمة حرب وانتهاك للقانون الدولي.

وكانت إسرائيل قد هددت في وقت سابق بمنع "أسطول الصمود العالمي" من الوصول إلى قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان، إن تل أبيب "لن تسمح للأسطول المتجه إلى غزة بخرق الحصار البحري أو دخول منطقة قتالية نشطة"، معتبرة أن تنظيم الرحلة يخدم أغراض حركة حماس، وأن السماح للسفن بالدخول يشكل خرقا للقانون وشروط الأمن.

ويسعى الأسطول إلى فتح ممر إنساني إلى غزة، وقد أكد منظمو الأسطول، حقهم في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة وحماية المتطوعين، وفق مبادئ القانون الدولي ومبادئ السلام.

ومنعت إسرائيل محاولتين سابقتين لنشطاء للوصول إلى غزة بحرا في يونيو ويوليو الماضيين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسطول الصمود العالمي الحصار عن غزة العدو الصهيوني اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة حركة المجاهدين الفلسطينية حركة حماس طائرات الاحتلال

مواد متعلقة

بعد دعمه الكبير لصالح فلسطين.. كيف يحول صندوق الثروة النرويجي عائدات النفط إلى قوة أخلاقية؟.. وهذه قرارات أكبر صندوق سيادي بالعالم لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها ضد غزة

سقوط 40 شهيدا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم

ترامب أثناء مغادرته الأمم المتحدة: عقدنا اجتماعا جيدا للغاية بشأن غزة وأعتقد نستطيع التوصل إلى حل

الأكثر قراءة

السيسي يصدر 7 قرارات جمهورية، تفاصيل إنشاء جامعة شرق العاصمة بالهايكستب

أخبار مصر: ضبط طالبة بطلة فيديو "مش هاممني حد"، عضو الأهلي يعتذر عن بوست تهنئة بيراميدز، واقعة سلم الكهرباء تهز البيت الأبيض

أول تعليق من حماس على حظر توريد إسبانيا الأسلحة بشكل كامل إلى الاحتلال

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط (فيديو)

بعد تصريحات ترامب، وزارة الصحة تحسم الجدل حول خطورة الباراسيتامول أثناء الحمل

يضم 20 ألف جندي من بلاده، الرئيس الكولومبي يدعو لتشكيل جيش دولي لتحرير فلسطين

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 5 أصناف رئيسية والطماطم تواصل قفزاتها

كوريا الجنوبية: نعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في هذا التوقيت

خدمات

المزيد

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم

بعد الارتفاع التاريخي، إليك آخر تحركات سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الدولار بالبنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحكام ميراث التوائم الملتصقة، الإفتاء توضح الحالات

تفسير رؤية شرب الشاي في المنام وعلاقتها بالسعادة والفرح الأيام المقبلة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 24 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads