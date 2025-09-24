سقوط 40 شهيدا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم

أفادت مصادر طبية، اليوم الأربعاء باستشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة عنزة جنوب جنين شمالي الضفة الغربية.

وأوضحت مصادر في مستشفيات غزة بسقوط 40 شهيدا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم بينهم 32 بمدينة غزة.

واحتجزت قوات الاحتلال عددا من الأهالي في منطقة مقبرة الرأس في مدينة الخليل.

وقصفت طائرات الاحتلال محيط مفترق السامر بمدينة غزة، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية محلية.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة المغير شمال شرق رام الله.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أمس الثلاثاء، بسقوط 20 شهيدًا وعشرات الجرحى بقصف إسرائيلي على مبنى يؤوي نازحين قرب سوق فراس بمدينة غزة.

وأكدت مصادر طبية، مساء الثلاثاء، استشهاد 36 فلسطينيًّا برصاص وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ فجر ذلك اليوم.

وذكرت وزارة الصحة في غزة، أن أيامًا قليلة تفصل عن توقف المستشفيات نتيجة نفاد الوقود.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها في “فيسبوك”، إن “أزمة نقص الوقود في ما تبقى من مستشفيات عاملة في قطاع غزة تدخل مرحلة غاية في الخطورة”.

وأضافت: “أيام قليلة قد تحمل معها مشاهد توقف عمل الأقسام الحيوية، مما يعني تفاقم الأزمة الصحية وتعريض حياة المرضى والجرحى للموت المحقق”.

