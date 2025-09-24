الأربعاء 24 سبتمبر 2025
هجوم بالمسيرات على "أسطول الصمود" قبالة سواحل اليونان وسماع دوي انفجارات

سواحل اليونان، فيتو

أعلن ناشطون مؤيِّدون للفلسطينيين يحاولون الوصول إلى قطاع غزة على متن أسطول مساعدات أنَّهم سمعوا ليل الثلاثاء-الأربعاء "دويَّ انفجارات" وسط تحليق "عدَّة طائرات مسيرة" على مقربة منهم قبالة سواحل اليونان.

وقال أسطول الصمود العالمي في بيان إنَّ "عدَّة طائرات مسيَّرة أسقطت أجسامًا مجهولة الهوية، و(تمَّ) تشويش الاتصالات، وسُمع دويُّ انفجارات من عدد من القوارب".

