أسطول الصمود العالمي: سماع دوي انفجار قوي بالقرب من سفينة "دير ياسين"

قال "أسطول الصمود العالمي" فجر اليوم الأربعاء، إن دوي انفجار قوي يرجح أن يكون قنبلة صوتية سمع بالقرب من سفينة "دير ياسين".



وأضاف "أسطول الصمود العالمي" أن طيرانًا مكثفًا للطائرات المسيرة يحلق فوق سفن الأسطول.

وقال "أسطول الصمود المغاربي" في بيان له، إن بروتوكول الطوارئ فعّل على جميع سفن الأسطول في "ليلة غير مسبوقة"، بعد قيام طائرات مسيرة بإطلاق 4 مقذوفات، مشيرا إلى أن هناك تشويشًا على الاتصالات.

وأشار البيان إلى استمرار تحليق 12 طائرة مسيرة على مسافة قصيرة فوق السفينة ألما، إلى جانب رصد مسيرات أخرى تقترب من بقية سفن الأسطول المغاربي.

وشدد في بيانه على أن كل محاولة لترهيبهم تعزز التزامهم ولن تثنيهم عن مهمتهم في إيصال المساعدات إلى غزة وكسر الحصار غير القانوني.

ولم تسجل أضرار بشرية أو مادية كبيرة، علما أن أحد المقذوفين كان قنبلة دخانية والثاني صدم حاجز السفينة وسقط في البحر ولم يتم التمكن من التعرف عليه.

وكانت إسرائيل قد هددت في وقت سابق بمنع "أسطول الصمود العالمي" من الوصول إلى قطاع غزة وكسر الحصار المفروض عليه منذ سنوات، في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية في القطاع منذ نحو عامين.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان، إن تل أبيب "لن تسمح للأسطول المتجه إلى غزة بخرق الحصار البحري أو دخول منطقة قتالية نشطة"، معتبرة أن تنظيم الرحلة يخدم أغراض حركة حماس، وأن السماح للسفن بالدخول يشكل خرقا للقانون وشروط الأمن.

ويسعى الأسطول إلى فتح ممر إنساني إلى غزة وكسر الحصار عن القطاع الفلسطيني الذي يخضع لحرب إبادة إسرائيلية منذ أكثر من 23 شهرًا.

وأكد منظمو الأسطول، الاثنين، حقهم في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر وحماية المتطوعين، وفق مبادئ القانون الدولي ومبادئ السلام.

واعتبروا أن المحاولات الإسرائيلية لتجريم مهمتهم الإنسانية المدنية في الإبحار إلى غزة هدفها نزع الشرعية عن المساعدات التي يسعون لإيصالها إلى غزة، وتبرير العنف الذي ترتكبه إسرائيل ضد سفن الأسطول.

ومنعت إسرائيل محاولتين سابقتين لنشطاء للوصول إلى غزة بحرًا في يونيو ويوليو الماضيين.

وتأجل انطلاق أسطول الصمود العالمي مرات عدة بسبب مخاوف أمنية، وتأخيرات في تجهيز بعض القوارب، والظروف الجوية.

ومنذ الثاني من مارس الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة دخول أي مواد غذائية أو مساعدات إنسانية، مما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.