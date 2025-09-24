الأربعاء 24 سبتمبر 2025
خارج الحدود

ترامب أثناء مغادرته الأمم المتحدة: عقدنا اجتماعا جيدا للغاية بشأن غزة وأعتقد نستطيع التوصل إلى حل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثناء مغادرته الأمم المتحدة: عقدنا اجتماعًا جيدًا للغاية بشأن غزة وأعتقد أننا نستطيع التوصل إلى حل".

وتأتي هذه التصريحات بعد وقت قليل من تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي أكد أن اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة دول إسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن غزة كان "مثمرًا للغاية".

وفي حديثه للصحفيين في نيويورك عقب الاجتماع، قال أردوغان إنه سيجري نشر بيان مشترك صادر عن الاجتماع وإنه "مسرور" بنتائجه، لكنه لم يخض في التفاصيل.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان غزة قادة دول إسلامية اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

