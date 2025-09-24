الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل صورة متداولة لشخصين يحملان أسلحة بمنشأة ناصر

الداخلية تكشف ملابسات
الداخلية تكشف ملابسات صورة متداولة لشخصين يحملان أسلحة

كشفت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور متداول مدعوم بصورة يظهر خلالها شخصان يحملان أسلحة نارية وبيضاء بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة.

بالفحص، تمكن رجال الشرطة من  تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بالصورة – لأحدهما معلومات جنائية – مقيمين بدائرة القسم، وبمواجهتهما، أقرا بقيامهما بالتقاط الصورة بقصد اللهو، وأن الأسلحة الظاهرة بلاستيكية وتُستخدم في ألعاب الأطفال.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

9 سيدات و5 رجال، ضبط نادٍ صحي غير مرخص لممارسة الأعمال المنافية بالتجمع

حملة أمنية مكبرة تضبط مصانع لإنتاج الأعلاف المغشوشة فى البحيرة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر الداخلية تكشف ملابسات قسم شرطة منشأة ناصر وزارة الداخلية

مواد متعلقة

9 سيدات و5 رجال، ضبط نادٍ صحي غير مرخص لممارسة الأعمال المنافية بالتجمع

حملة أمنية مكبرة تضبط مصانع لإنتاج الأعلاف المغشوشة فى البحيرة

ضبط 17 شخصا يستغلون الأطفال في التسول بالقاهرة

المرور: تحرير 1030 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 34 سيارة ودراجة نارية

حالة المرور اليوم في شوارع ومحاور القاهرة والجيزة

ضبط 150 فرد خرطوش و40 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

حملة أمنية في أسوان تستهدف ضبط المتاجرين في المواد المخدرة

أخبار الحوادث اليوم.. ضبط صانع محتوى بالإسكندرية بتهمة بث مقاطع خادشة.. تطور جديد فى قصة القبض على المطربة بوسي

الأكثر قراءة

السيسي يصدر 7 قرارات جمهورية، تفاصيل إنشاء جامعة شرق العاصمة بالهايكستب

أخبار مصر: ضبط طالبة بطلة فيديو "مش هاممني حد"، عضو الأهلي يعتذر عن بوست تهنئة بيراميدز، واقعة سلم الكهرباء تهز البيت الأبيض

يضم 20 ألف جندي من بلاده، الرئيس الكولومبي يدعو لتشكيل جيش دولي لتحرير فلسطين

أول تعليق من حماس على حظر توريد إسبانيا الأسلحة بشكل كامل إلى الاحتلال

بعد تصريحات ترامب، وزارة الصحة تحسم الجدل حول خطورة الباراسيتامول أثناء الحمل

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط (فيديو)

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 5 أصناف رئيسية والطماطم تواصل قفزاتها

بعد انقلاب بيرس مورجان على إسرائيل، ساويرس يكشف السر

خدمات

المزيد

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم

بعد الارتفاع التاريخي، إليك آخر تحركات سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الدولار بالبنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحكام ميراث التوائم الملتصقة، الإفتاء توضح الحالات

تفسير رؤية شرب الشاي في المنام وعلاقتها بالسعادة والفرح الأيام المقبلة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 24 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads