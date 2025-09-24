الداخلية تكشف تفاصيل صورة متداولة لشخصين يحملان أسلحة بمنشأة ناصر

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور متداول مدعوم بصورة يظهر خلالها شخصان يحملان أسلحة نارية وبيضاء بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة.

بالفحص، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بالصورة – لأحدهما معلومات جنائية – مقيمين بدائرة القسم، وبمواجهتهما، أقرا بقيامهما بالتقاط الصورة بقصد اللهو، وأن الأسلحة الظاهرة بلاستيكية وتُستخدم في ألعاب الأطفال.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

