حالة المرور اليوم في شوارع ومحاور القاهرة والجيزة

شهدت شوارع ومحاور القاهرة الكبرى صباح اليوم، الأربعاء، حالة مرورية متباينة، حيث تراوحت الكثافات بين المتوسطة والمتحركة على عدد من المحاور الرئيسية، وسط متابعة مستمرة من الإدارة العامة للمرور لتسهيل الحركة ومنع أي اختناقات.

 

 أبرز المحاور والشوارع

كوبري 6 أكتوبر: شهد كثافات مرورية متوسطة إلى مرتفعة خاصة في الاتجاه القادم من مدينة نصر وشرق القاهرة نحو وسط البلد، مع بطء واضح في الحركة أعلى مناطق غمرة والعباسية ورمسيس، نتيجة زيادة الأحمال المرورية.

الاتجاه الآخر من وسط البلد نحو المهندسين والدقي: شهد سيولة نسبية، باستثناء بعض التكدسات....

شارع صلاح سالم: انسياب الحركة بشكل جيد، مع وجود بعض الكثافات عند مناطق التقاطع مع محاور رئيسية أخرى.

محاور حي المعادي والزهراء: حركة مرورية متوسطة مع انتشار الخدمات المرورية لتسهيل وصول الطلاب.

محور 26 يوليو: كثافة مرورية متوسطة، مع انتظام الحركة بعد الفجر، وزيادة التواجد الأمني عند المدارس.

الطرق الدائرية: حركة جيدة بوجه عام، مع بعض الكثافات أعلى دائري السلام، وكذلك عند منزل كوبري التعمير المتجه للعبور، ويفضل استخدام محور سعد الدين الشاذلي.

 الإجراءات المرورية:

دفعت الإدارة العامة للمرور بعدد كبير من الضباط وكما تم تفعيل رقم الإغاثة المرورية على الطرق.

 نصائح للمواطنين:

يُنصح بتجنب المناطق ذات الكثافة المرورية العالية خلال ساعات الذروة، واستخدام الطرق البديلة مثل محور جمال عبد الناصر وشارع التسعين للقادم من مناطق شمال القاهرة والالتزام بالسرعات المقررة.
 

