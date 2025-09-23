حملة أمنية في أسوان تستهدف ضبط المتاجرين في المواد المخدرة



شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملة مكبرة لضبط متاجرى المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

أسفرت الحملة عن نتائج إيجابية، منها: ضبط قضايا مخدرات تم ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة، شملت أكثر من 7 كيلو جرامات لمخدر الحشيش، 3 كيلو جرامات لمخدر البانجو، وكمية لمخدر الشابو، ضبط 4 قطع سلاح ناري "بدون ترخيص"، شملت 2 بندقية آلية، بندقية خرطوش، فرد محلي، وعدد من الطلقات وتنفيذ 815 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

هذه الحملة تأتي في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة استهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

