الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حملة أمنية في أسوان تستهدف ضبط المتاجرين في المواد المخدرة

حملة أمنية في أسوان
حملة أمنية في أسوان

 


شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملة مكبرة لضبط متاجرى المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة الطلبة فى الإسكندرية بعد تداول فيديو

الداخلية تحتفل باليوم العالمي للصم ولغات الإشارة 2025 عبر مبادرات إنسانية ومجتمعية

أسفرت الحملة عن نتائج إيجابية، منها: ضبط قضايا مخدرات  تم ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة، شملت أكثر من 7 كيلو جرامات لمخدر الحشيش، 3 كيلو جرامات لمخدر البانجو، وكمية لمخدر الشابو،  ضبط 4 قطع سلاح ناري "بدون ترخيص"، شملت 2 بندقية آلية، بندقية خرطوش، فرد محلي، وعدد من الطلقات وتنفيذ 815 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

هذه الحملة تأتي في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة استهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الأسلحة النارية الهاربين من تنفيذ الأحكام المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام المتاجرين في المواد المخدرة حائزي ومتجري المواد المخدرة حملة أمنية فى أسوان متاجري المواد المخدرة

مواد متعلقة

أخبار الحوادث اليوم.. ضبط صانع محتوى بالإسكندرية بتهمة بث مقاطع خادشة.. تطور جديد فى قصة القبض على المطربة بوسي

تحرير 3 آلاف قضية سرقة كهرباء في حملات تفتيشية بالمحافظات

القبض على عاطلين ظهرا فى مقطع فيديو مثير للجدل بمنطقة أرض اللواء

الأمن يكشف ملابسات فيديو لشخص يلقي زجاجات بنزين مشتعلة في الغربية

ضبط صانع محتوى بالإسكندرية بتهمة بث مقاطع خادشة للحياء على مواقع التواصل

ضبط متسول بتهمة التعدي على سيدة رفضت أعطاءه أموالا بالزيتون

الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة الطلبة فى الإسكندرية بعد تداول فيديو

الداخلية تحتفل باليوم العالمي للصم ولغات الإشارة 2025 عبر مبادرات إنسانية ومجتمعية

الأكثر قراءة

بيراميدز وأهلي جدة يتعادلان 1/1 بالشوط الأول بكأس انتركونتيننتال ( فيديو)

مشادة كلامية بين فيريرا والصحفيين عقب انتهاء مباراة الزمالك والجونة، ما السبب؟

كأس كاراباو، تشيلسي يتأخر أمام لينكولن بهدف نظيف في الشوط الأول

بيراميدز يحصد لقب كأس العالم للقارات الثلاث ويعادل إنجاز الأهلي

إسبانيول يخطف تعادلا بهدف +90 أمام فالنسيا في الدوري الإسباني

بـ هاتريك ماييلي.. بيراميدز يسحق أهلي جدة ويتوج ببطولة كأس القارات الثلاث (فيديو)

الدوري الإسباني، إشبيلية يتأخر بهدف أمام فياريال بالشوط الأول

ترامب يصف اجتماعه مع قادة دول عربية وإسلامية بالخطوة الحاسمة لإنهاء أزمة غزة

خدمات

المزيد

أسعار الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم هدم المسجد في المنام وعلاقته بزيادة المشاكل والهموم

الإفتاء توضح الترتيب بين فريضة الفجر وسنته

حكم الإسلام في التنقيب عن الآثار ؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads