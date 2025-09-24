11 توجيهًا للزملوط خلال بحث آليات انضباط العملية التعليمية بالوادي الجديد

ترأس اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس، وذلك بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم، وذلك لبحث انتظام وانضباط العملية التعليمية خلال العام الدراسي الجديد.

وخلال اللقاء، أدار المحافظ حوارًا مع مديري المدارس حول آرائهم ومقترحاتهم لتعزيز الانضباط وتوفير بيئة آمنة للطلاب، موجهًا بعدد من التوصيات جاء أبرزها:

▪️ إطلاق مسابقة للانضباط المدرسي لاختيار أفضل مدرسة وفق معايير الانضباط والالتزام والتحصيل الدراسي، دعمًا للتميز والتنافس الإيجابي.

▪️ الالتزام بالزي المدرسي الموحد وحُسن المظهر العام للطلاب والمعلمين.

▪️ الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف وفق اللوائح المنظمة باستخدام نظام "البصمة" وتعميمه.

▪️ سرعة الانتهاء من أعمال رفع كفاءة المرافق والخدمات بالمنشآت التعليمية.

▪️ تعزيز الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية كأحد محاور بناء شخصية الطالب.

▪️ تفعيل مجموعات الرعاية الاجتماعية لمتابعة الجوانب التربوية والنفسية للطلاب، والتواصل المستمر مع أولياء الأمور.

▪️تفعيل الشرطة المدرسية من خلال اختيار طلاب ملتزمين وتكليفهم بمهام تنظيمية داخل المدارس.

◾الإستعداد والجاهزية لتنظيم محاضرات لطلاب الشهادة الثانوية العامة وتجهيز القاعات بكافة الاحتياجات اللوجيستية اللازمة.

▪️ توفير أوجه الدعم والتحفيز للمجتهدين والمتميزين من الطلاب والمعلمين.

◾حظر منح الإجازات المرضية للمعلمين والطلاب إلا بعد العرض من وكيل الوزارة على المحافظ.

◾بحث مقترح تدوير كل ثلاثة أشهر للمعلمات بالتخصصات التى يوجد بها عجز بأعداد المعلمين؛ مراعاةً للبعد الأسري وتحقيق تكافؤ الفرص.

