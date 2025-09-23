انطلاق قافلة طبية للكشف المبكر عن السرطان بواحة الخارجة غدا

تنظم محافظة الوادي الجديد، غدًا الأربعاء، وعلى مدار يومين، قافلة طبية مجانية بالتنسيق والتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني وتستمر في تقديم الخدمات الصحية حتى بعد غدًا الخميس.

وأوضح الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة والسكان بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، أن القافلة تضم كافة التخصصات الطبية تضم عيادات للكشف المجاني بمركز حسن حلمي لذوي الاحتياجات الخاصة في تخصصات: العظام - الرمد - الأطفال - الأسنان.

وأضاف وكيل صحة الوادي الجديد، أن القافلة تضم عيادات للكشف المجاني جمعية واحة الخير في تخصصات: الأورام - الباطنة - النساء والتوليد - الجلدية، بالإضافة إلى حملة توعية للكشف المبكر عن أورام الثدي من مستشفى بهية وذلك يوم الأربعاء الساعة ۱۲ ظهرًا بقاعة المشير طنطاوي بمجمع المصالح الحكومية

ولفت وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إلي أن مواعيد عمل العيادات في الفترة الصباحية من ٩ صباحا إلى الثانية ظهرا، وفي الفترة المسائية: من ٦ إلى ١٠ مساءً، على أن يكون الكشف على مدار اليومين بأسبقية الحضور وإجراء العمليات الجراحية بمستشفى الخارجة التخصصي.

الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين

وقال وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إن القوافل الطبية تهدف إلى توفير الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين وتوعيتهم بمشاكل المجتمع، إيمانًا من قطاع الصحة بوجوب علاج المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف علاجهم علاج شامل ومتكامل حتى يحيوا حياة صحية كريمة، وتحقيق الهدف الرئيسي الذي ناشد به رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال "حياة كريمة"، وهو بناء الإنسان المصرى، بدءًا من الكشف الطبي، والعمليات إذا استلزم الأمر، انتهاءً بالعلاج الواجب صرفه.

ومن جانبه أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن القافلة تهدف إلى توفير الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين بجميع أنحاء المحافظة، إيمانا منا بوجوب علاج المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف علاجهم علاج شامل ومتكامل حتى يحيوا حياة صحية كريمة.

وأوضح أن القافلة تأتي في إطار خطة المحافظة لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين وسد العجز في بعض التخصصات الطبية، مشيرًا إلى استعداد المحافظة التام لاستقبال جميع القوافل الطبية وتذليل العقبات وتوفير الإقامة والإعاشة والانتقالات لأفرادها نظرًا للخدمات الطبية الجليلة المقدمة لأبناء المحافظة.

