الخميس 24 يوليو 2025
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صحة ومرأة

وصفات طبيعية لعلاج التهابات البشرة بعد التعرض للشمس

علاج حروق الشمس
علاج حروق الشمس

وصفات طبيعية، لعلاج التهابات البشرة، تُعد التهابات البشرة الناتجة عن التعرض المفرط لأشعة الشمس من أكثر مشكلات الجلد التي تواجهها النساء، هذه الأيام، ازدياد حدة أشعة الشمس.
 

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وتُعاني النساء بوجه خاص من هذه المشكلة بسبب حساسية بشرتهن واهتمامهن الكبير بنضارتها وصفائها، وفي ظل الاهتمام المتزايد بالحلول الطبيعية والآمنة، تبرز العديد من الوصفات المنزلية التي يمكنها أن تساعد في تهدئة البشرة والتقليل من آثار حروق الشمس والالتهابات دون اللجوء إلى المواد الكيميائية القاسية.

في هذا التقرير، تستعرض خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، مجموعة من الوصفات الطبيعية الفعّالة لتهدئة التهابات البشرة بعد التعرض للشمس، إلى جانب أهم النصائح الوقائية التي تحمي الجلد من التأثر السلبي بالأشعة فوق البنفسجية.
 

ماسكات طبيعية للبشرة
ماسكات طبيعية للبشرة


أولًا: أهم أعراض التهاب البشرة نتيجة التعرض للشمس
 

عند التعرض المفرط لأشعة الشمس دون حماية كافية، تبدأ البشرة في إرسال إشارات تدل على تعرضها للضرر، ومن أبرز هذه الأعراض:

احمرار الجلد وتهيجه.

الشعور بحرارة أو وخز في الجلد.

ظهور بقع داكنة أو تفاوت في لون البشرة.

تقشر الجلد بعد عدة أيام من الحرق.

في الحالات الشديدة: ظهور بثور أو فقاعات مائية صغيرة.

 

ثانيًا: وصفات طبيعية فعّالة لعلاج التهابات البشرة 
 

1. جل الألوفيرا (الصبار)
يُعد جل الألوفيرا من أشهر المكونات الطبيعية التي تتمتع بخواص مضادة للالتهابات ومهدئة للحروق.

طريقة الاستخدام:

استخدمي جل الألوفيرا الطازج المستخرج من أوراق النبات أو جل نقي من مصدر موثوق.

طبقيه مباشرة على المناطق المصابة واتركيه لمدة 20-30 دقيقة.

يُفضل استخدامه مرتين يوميًا حتى زوال الاحمرار.

 

2. كمادات الشاي الأخضر أو البابونج
الشاي الأخضر والبابونج يحتويان على مضادات أكسدة ومركبات مهدئة للجلد.

طريقة الاستخدام:

حضّري كوبًا من الشاي الأخضر أو البابونج واتركيه ليبرد تمامًا.

استخدمي قطعة قطن أو شاش نظيف وضعيه مبللًا على البشرة لمدة 15 دقيقة.

كرري العملية مرتين يوميًا.

 

3. الزبادي الطبيعي والعسل
الزبادي يبرد ويرطب البشرة، بينما العسل يعقم ويهدئ التهيج.

طريقة الاستخدام:

امزجي ملعقتين من الزبادي مع ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

ضعي الخليط على الوجه أو المنطقة المصابة واتركيه لمدة 20 دقيقة.

اغسلي بالماء الفاتر وجففي بلطف.

 

4. شرائح الخيار أو عصيره
الخيار مرطب ومبرد طبيعي للجلد، ويساعد على تقليل الالتهاب.

طريقة الاستخدام:

ضعي شرائح الخيار الباردة مباشرة على البشرة المصابة.

أو اعصري الخيار وضعي العصير على الجلد باستخدام قطعة قطن.

يُفضل تكرار العملية 3 مرات يوميًا.

 

5. ماء الورد وخل التفاح
ماء الورد مهدئ ومضاد للالتهابات، وخل التفاح يوازن درجة حموضة البشرة.

طريقة الاستخدام:

اخلطي ملعقة صغيرة من خل التفاح مع 3 ملاعق من ماء الورد.

ضعي المزيج على البشرة باستخدام قطنة.

يُستخدم مرة واحدة يوميًا في حال التهيج الشديد.

 

6. ماسك الشوفان والحليب البارد
الشوفان له خصائص مهدئة للحكة والالتهاب، والحليب البارد يقلل الاحمرار.

طريقة الاستخدام:

امزجي ملعقتين من الشوفان المطحون مع كمية كافية من الحليب البارد حتى يتكون خليط كريمي.

ضعيه على البشرة واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلي وجهك بلطف دون فرك.

العناية بالبشرة
العناية بالبشرة

ثالثًا: نصائح طبيعية لتجنب التهابات الشمس مستقبلًا
 

رغم فعالية هذه الوصفات، فإن الوقاية دائمًا أفضل من العلاج. 
إليك بعض النصائح التي تساعد في تجنب التهابات البشرة:

استخدام واقٍ شمسي مناسب: اختاري واقيًا بعامل حماية لا يقل عن SPF 30 وضعيه قبل الخروج بـ 15 دقيقة، مع إعادة تطبيقه كل ساعتين.

ارتداء قبعات ونظارات شمسية: تحمي الوجه والعينين من تأثير الأشعة الضارة.

تجنب الخروج في وقت الذروة: ما بين الساعة 11 صباحًا و3 عصرًا حيث تكون الشمس في أقوى حالاتها.

الترطيب المستمر للبشرة: يساعد في تعزيز مقاومتها للحرارة والجفاف.

شرب كميات كافية من الماء: للحفاظ على رطوبة الجلد من الداخل.

 

رابعًا: متى يجب استشارة الطبيب؟
 

إذا كانت الأعراض شديدة مثل:

ظهور فقاعات مائية.

ارتفاع حرارة الجسم أو الشعور بالإعياء.

استمرار الاحمرار والالتهاب لأكثر من 3 أيام دون تحسن.

وجود ألم شديد أو تورم.

ففي هذه الحالة، يُفضل استشارة طبيب الجلدية لتقديم العلاج المناسب، إذ قد تكون الحالة تتطلب كريمات طبية أو مضادات للالتهاب.

 

 

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