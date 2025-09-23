الدوري الممتاز، طلائع الجيش يتعادل سلبيا على ملعبه أمام المقاولون

الدوري المصري، انتهت مباراة طلائع الجيش أمام المقاولون العرب بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب جهاز الرياضة العسكري، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وسجل طلائع الجيش هدف التقدم في الدقيقة 90+6، ثم عاد الحكم وألغى الهدف بداعي تسلل مهاجم الطلائع إسماعيلا أوجورو محرز الهدف، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.

تشكيل طلائع الجيش أمام المقاولون العرب

أعلن هيثم شعبان المدير الفني لفريق طلائع الجيش عن تشكيل الفريق لمواجهة المقاولون العرب وجاء كالتالي:

محمد شعبان، محمد فتح الله، حسام السويسي، علي حمدي، إسلام السعيد، خالد حامد الجابري، أبو بكر كيتا، خالد محمد عوض، أحمد علاء الدين، إسماعيل أورو، محمد عاطف عثمان.

تشكيل المقاولون العرب أمام طلائع الجيش

فيما أعلن محمد مكي المدير الفني لنادي المقاولون العرب تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش، ضمن الجولة الثامنة للدوري المصري.

وجاء تشكيل المقاولون أمام طلائع الجيش كالتالي:

محمود الحضري في حراسة المرمي وأمير عابد ومحمد حامد وجوزيف أوشايا وأحمد مجدي كهربا وشكري نجيب ومصطفى جمال وإبراهيم القاضي واسلام جابر ومحمد عنتر ومحمود جودة.

وتضم دكة البدلاء محمود أبوالسعود وتشارلز باساي ولؤي وائل ومحمد سالم وعبد الرحمن سمانة وعمر الوحش ومحمد هاني تريكا ومصطفى صبحي وإسلام عبداللاه.

فريق المقاولون العرب، فيتو

وحصد طلائع الجيش، نقطة وحيدة في مباراة الليلة أمام المقاولون ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري المصري، بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز في مباراتين وتعادل في ثلاث وخسر 3 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو الطلائع 3 أهداف واهتزت شباكهم بـ6 أهداف أخرى.

بينما رفع فريق المقاولون العرب بقيادة مدربه محمد مكي، رصيده إلى 5 نقاط في المركز السابع عشر، وذلك بعدما خاض 8 مباريات، حيث لم يحقق ذئاب الجبل أي انتصار، وتعادل المقاولون في 5 مباريات وخسر ثلاثة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون هدفين واستقبلت شباكهم 6 أهداف أخرى.

