الدوري المصري، تعادل سلبي بين طلائع الجيش والمقاولون في الشوط الأول

الدوري المصري، انتهى الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش أمام المقاولون العرب بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب جهاز الرياضة العسكري، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل طلائع الجيش أمام المقاولون العرب

أعلن هيثم شعبان المدير الفني لفريق طلائع الجيش عن تشكيل الفريق لمواجهة المقاولون العرب وجاء كالتالي:

محمد شعبان، محمد فتح الله، حسام السويسي، علي حمدي، إسلام السعيد، خالد حامد الجابري، أبو بكر كيتا، خالد محمد عوض، أحمد علاء الدين، إسماعيل أورو، محمد عاطف عثمان.

تشكيل المقاولون العرب أمام طلائع الجيش

فيما أعلن محمد مكي المدير الفني لنادي المقاولون العرب تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش، ضمن الجولة الثامنة للدوري المصري.

وجاء تشكيل المقاولون أمام طلائع الجيش كالتالي:

محمود الحضري في حراسة المرمي وأمير عابد ومحمد حامد وجوزيف أوشايا وأحمد مجدي كهربا وشكري نجيب ومصطفى جمال وإبراهيم القاضي واسلام جابر ومحمد عنتر ومحمود جودة.

وتضم دكة البدلاء محمود أبوالسعود وتشارلز باساي ولؤي وائل ومحمد سالم وعبد الرحمن سمانة وعمر الوحش ومحمد هاني تريكا ومصطفى صبحي وإسلام عبداللاه.

فريق المقاولون العرب، فيتو

القناة الناقلة لمباراة طلائع الجيش أمام المقاولون

وتنقل مباراة طلائع الجيش والمقاولون عبر شاشة قناة أون سبورت 2 الناقل الحصري لبطولة الكرة المصرية المحلية.

ويبحث المقاولون عن الفوز الأول بالدوري الممتاز، بينما يسعى طلائع الجيش لاستعادة الانتصارات في البطولة.

المقاولون يجدد الثقة في محمد مكي

وقرر مسئولو المقاولون العرب تجديد الثقة في محمد مكي المدير الفني للفريق، وذلك بعد اعتذاره عن استكمال مهمته مع ذئاب الجبل، عقب مباراة فاركو.

المقاولون العرب تعادل فى الجولة الماضية مع فاركو بهدف لمثله، بينما خسر طلائع الجيش أمام وادي دجلة بهدف نظيف.

ودخل طلائع الجيش، مباراة الليلة أمام المقاولون محتلًا المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري المصري، بعدما خاض 7 مباريات، حيث فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما وخسر 3 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو الطلائع 3 أهداف واهتزت شباكهم بـ6 أهداف أخرى.

بينما دخل فريق المقاولون العرب بقيادة مدربه محمد مكي، مباراة اليوم محتلًا المركز الـ 19 في جدول الترتيب، وذلك بعدما خاض 7 مباريات، حيث لم يحقق ذئاب الجبل أي انتصار، وتعادل المقاولون في 4 مباريات وخسر ثلاثة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون هدفين واستقبلت شباكهم 6 أهداف أخرى.

