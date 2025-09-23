الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري المصري، المقاولون ضيفا على طلائع الجيش بحثا عن الفوز الأول

المقاولون العرب،
المقاولون العرب، فيتو

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب ضيفًا على طلائع الجيش، مساء اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، باستاد جهاز الرياضة.

ويبحث المقاولون عن الفوز الأول بالدوري الممتاز، بينما يسعى طلائع الجيش لاستعادة الانتصارات في البطولة.

وقرر مسئولو المقاولون العرب تجديد الثقة في محمد مكي المدير الفني للفريق، وذلك بعد اعتذاره عن استكمال مهمته مع ذئاب الجبل، عقب مباراة فاركو.

 

المقاولون العرب تعادل فى الجولة الماضية مع فاركو بهدف لمثله، بينما خسر طلائع الجيش أمام وادي دجلة بهدف نظيف.

ويدخل طلائع الجيش، بقيادة هيثم شعبان المدير الفني، مباراة الليلة أمام المقاولون محتلًا المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري، بعدما خاض 7 مباريات، حيث فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما وخسر 3 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو الطلائع 3 أهداف واهتزت شباكهم بـ6 أهداف أخرى.

بينما يدخل فريق المقاولون العرب، بقيادة مدربه محمد مكي، مباراة اليوم محتلًا المركز الـ 19 في جدول الترتيب، وذلك بعدما خاض 7 مباريات، حيث لم يحقق ذئاب الجبل أي انتصار، وتعادل المقاولون في 4 مباريات وخسر ثلاثة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون هدفين واستقبلت شباكهم 6 أهداف أخرى.

حكام مباراة طلائع الجيش أمام المقاولون

ويدري لقاء طلائع الجيش ضد المقاولون طاقم حكام مكون من عبد الرحمن صالح (حكمًا للساحة)، شريف عبد الله ومحمد عزازي (مساعدين)، وليد عبد الرازق (حكمًا رابعًا)، علاء صبري ومحمد عبد العليم (تقنية الفيديو).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المقاولون العرب طلائع الجيش محمد مكي طلائع الجيش ضد المقاولون الدوري الممتاز الجيش

مواد متعلقة

دجلة يقفز للمركز الثالث في الدوري بالفوز على طلائع الجيش

المقاولون العرب يرفض اعتذار محمد مكي ويعلن استمراره في قيادة الفريق

الأكثر قراءة

شمل البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025

7 % زيادة، 335 جنيهًا مكاسب الذهب في مصر خلال سبتمبر 2025

اتمشى لوحده في شوارع بولاق والدقي، محافظ الجيزة يفاجئ مسئولي الأحياء بجولة تفقدية (صور)

لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية، آخر فرصة للتقديم الإلكتروني المباشر للالتحاق بالجامعات

تفسير حلم الغطس في المنام وعلاقته بالتخلص من المشاكل

أخبار مصر: الاتحاد الأوروبي يفشل خطط ترامب بغزة، سقوط "مستريح السيارات"، قفزة جديدة في الذهب، قصة امرأة أبكت عثمان ديمبيلي

موعد مباراة بيراميدز والأهلي السعودي في كأس الإنتركونتيننتال

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 7 أصناف منها قفزة في البامية وجنون جديد للطماطم

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

بعد الارتفاعات الجنونية، آخر تطورات أسعار الذهب بالصاغة اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الغطس في المنام وعلاقته بالتخلص من المشاكل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 23 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 23 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads