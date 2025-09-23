بعد إهداره فرصا سهلة، ماذا فعل لاعبو الأهلي مع محمد شريف بعد مباراة الحرس؟ (فيديو)

الدوري المصري، حرص محمد الشناوي قائد النادي الأهلي ولاعبو الفريق الأحمر، على دعم محمد شريف مهاجم الفريق، بعد إهداره فرصا سهلة، أمام حرس الحدود، في المباراة التي انتهت بفوز الأحمر 3 / 2، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

والتقطت عدسة “فيتو” دخول محمد الشناوي البديل، وعدد من اللاعبين إلى أرض الملعب، عقب انتهاء المباراة، ومصافحة محمد شريف لدعمه بعد إهدار الفرص السهلة.

بدأ الأهلي المباراة بشكل قوي وسجل هدفا مبكرا عن طريق نيتس جراديشار بالدقيقة الثالثة بعد تمريرة طولية من محمود تريزيجيه شتتها دفاع حرس الحدود لترتد إلى جراديشار، الذي أطلق تصويبة قوية سكنت الشباك.

جراديشار بتسديدة صاروخية يتقدم للأهلي أمام حرس الحدود ⚽ pic.twitter.com/xP8iazxcsO — ON Sport (@ONTimeSports) September 23, 2025

بعدها رد حرس الحدود سريعا بإحراز هدف التعادل في الدقيقة الثامنة، عن طريق محمد حمدي زكي، الذي استغل عرضية أرضية من الجهة اليسرى، قابلها زكي بتصويبة في شباك مصطفى شوبير حارس الأهلي، مسجلا هدف التعادل.

بعدها سيطر الأهلي على مجريات الأمور بشكل كامل، وكاد يسجل هدف التقدم مجددا في الدقيقة 17 بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأهلي من ركلة ركنية عن طريق حسين الشحات شتتها الدفاع بنجاح لتصل إلى مروان عطية الذي سدد كرة صاروخية تصدى لها محمود ازنفلي حارس مرمى حرس الحدود ببراعة.

وفي الدقيقة 38، أحرز محمد حمدي زكي هدف حرس الحدود الثاني إلا أن الحكم ألغاه بسبب التسلل.

وفي الوقت بدل الضائع، احتسب الحكم ركلة جزاء بسبب تدخل قوي على ياسين مرعي، تصدى لها محمود تريزيجيه وسددها بنجاح محرزا هدف الأهلي الثاني، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأحمر 2 / 1.

ومع بداية الشوط الثاني، أحرز إسلام أبو سليمة لاعب حرس الحدود، الهدف الثاني لفريقه بالدقيقة 53 بعد ركلة ركنية نفذت بكرة عرضية قابلها أبو سليمة بتصويبة في شباك مصطفى شوبير، لتصبح النتيجة تعادل الفريقين 2/2.

بعدها أجرى عماد النحاس عدة تغييرات لتنشيط الحالة الهجومية، وسيطر الأهلي على مجريات الأمور دون خطورة حقيقية، حتى الدقيقة 79 التي شهدت تسجيل الأهلي هدف التقدم الثالث بعد تبادل رائع للكرة بين أشرف بن شرقي وأحمد رضا ومحمود تريزيجيه، لتصل إلى الأخير ويطلق تسديدة أرضية قوية ارتدت من القائم وتابعها ياسر إبراهيم في الشباك، لينتهي اللقاء بفوز مثير للاهلي على حرس الحدود 3 / 2.

تشكيل الأهلي أمام حرس الحدود في الدوري المصري

وجاء تشكيل الأهلي أمام حرس الحدود في الدوري المصري كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي ومصطفى العش.

خط الوسط:أليو ديانج ومروان عطية ومحمود حسن تريزيجيه وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات.

خط الهجوم: نيتس جراديشار.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد الشناوي وأحمد رضا ومحمد شريف وعمر كمال عبدالواحد وأحمد عبدالقادر وأشرف بن شرقي وحمزة عبدالكريم ومهند أيمن ومحمد رأفت.

تشكيل حرس الحدود ضد الأهلي في الدوري المصري

فيما جاء تشكيل حرس الحدود ضد الأهلي في الدوري المصري كالتالي:

الحارس: محمود الزنفلي

الدفاع: فوزي الحناوي - إسلام أبو سليمة - إبراهيم عبد الحكيم - محمد الدغيمي

الوسط: محمد مجلي - محمد أشرف "روقا" - محمد النجيلي

الهجوم: أحمد الشيخ - محمد حمدي زكي - عمر فتحي

وغاب عبد الحميد بسيوني المدير الفني للحرس بسبب ازمته الصحية وخضوعه لعملية جراحية

ترتيب الأهلي وحرس الحدود في الدوري الممتاز

بتلك النتيجة يرفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري، في المقابل يتجمد رصيد حرس الحدود عند 8 نقاط في المركز الثالث عشر.

