رياضة

موعد مباراة طلائع الجيش والمقاولون العرب في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

طلائع الجيش
طلائع الجيش

الدوري المصري، يستضيف فريق طلائع الجيش نظيره المقاولون العرب، مساء اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الممتاز،  باستاد جهاز الرياضة.

 

موعد مباراة طلائع الجيش ضد المقاولون 

وتنطلق صافرة مباراة طلائع الجيش أمام المقاولون في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء باستاد جهاز الرياضة العسكري.

 

القناة الناقلة لمباراة طلائع الجيش أمام المقاولون 

ومن المقرر أن تنقل مباراة طلائع الجيش والمقاولون عبر شاشة قناة أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الكرة المصرية المحلية.

 ويبحث المقاولون عن الفوز الأول بالدوري الممتاز، بينما يسعى طلائع الجيش لاستعادة الانتصارات في البطولة.

 

وقرر مسئولو المقاولون العرب تجديد الثقة في محمد مكي المدير الفني للفريق، وذلك بعد اعتذاره عن استكمال مهمته مع ذئاب الجبل، عقب مباراة فاركو.

 

المقاولون العرب تعادل فى الجولة الماضية مع فاركو بهدف لمثله، بينما خسر طلائع الجيش أمام وادي دجلة بهدف نظيف.

 

ويدخل طلائع الجيش بقيادة هيثم شعبان المدير الفني، مباراة الليلة أمام المقاولون محتلًا المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري المصري، بعدما خاض 7 مباريات، حيث فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما وخسر 3 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو الطلائع 3 أهداف واهتزت شباكهم بـ6 أهداف أخرى.

بينما يدخل فريق المقاولون العرب بقيادة مدربه محمد مكي،  مباراة اليوم محتلًا المركز الـ 19 في جدول الترتيب، وذلك بعدما خاض 7 مباريات، حيث لم يحقق ذئاب الجبل أي انتصار، وتعادل المقاولون في 4 مباريات وخسر ثلاثة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون هدفين واستقبلت شباكهم 6 أهداف أخرى.

حكام مباراة طلائع الجيش أمام المقاولون

ويدري لقاء طلائع الجيش ضد المقاولون طاقم حكام مكون من عبد الرحمن صالح (حكمًا للساحة) ’ شريف عبد الله ومحمد عزازي (مساعدين) ’ وليد عبد الرازق (حكمًا رابعًا) ’ علاء صبري ومحمد عبد العليم (تقنية الفيديو).

