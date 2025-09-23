الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
بسبب الكثافة، تخصيص برج سكني كمقر إقامة للطالبات المغتربات في الوادي الجديد

برج سكني كمقر إقامة
برج سكني كمقر إقامة للطالبات المغتربات

وجّه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الوحدة المحلية لمركز الخارجة بسرعة الانتهاء من التشطيبات الداخلية بأحد الأبراج السكنية الجديدة بشارع الشهيد حازم عبد الخالق في موعد أقصاه السادس من أكتوبر القادم، وتخصيصه كمقر إقامة للطالبات المغتربات؛ لاستيعاب الإقبال المتزايد من الطلاب الراغبين في الإقامة بمقار سكن الطلاب التابع للمحافظة.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية صباح اليوم الثلاثاء، ترافقه حنان مجدي نائب المحافظ، وجهاد متولي رئيس المركز.

وكلف محافظ الوادي الجديد مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة فتح باب تلقي طلبات التقديم والحجز، وتوفير الآثاث والتجهيزات اللازمة.

كما وجه بطرح المحال التجارية للإيجار لتوفير خدمات للطالبات.

