رياضة

بمشاركة حجازي، عمر السومة يقود الحزم للإطاحة بـ نيوم من كأس خادم الحرمين

نيوم والحزم
نيوم والحزم

كأس خادم الحرمين، خسر نيوم السعودي أمام نظيره الحزم، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الحزم، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

نجح النجم السورى عمر السومة فى افتتاح التسجيل مبكرا لصالح الحزم ضد نيوم بعد مرور خمس دقائق، ثم أدرك ألكسندر لاكازيت التعادل فى الدقيقة 26 من اللقاء.

وفي الشوط الثاني، واصل السومة التألق ليسجل هدفه الثاني في شباك نيوم بالدقيقة 62، ليقود فريقه لفوز ثمين على نيوم.

شهدت المباراة مشاركة أحمد حجازي لاعب منتخب مصر مع فريقه نيوم، حيث بدأ اللقاء بشكل أساسي.

 

تشكيل نيوم أمام الحزم في كأس خادم الحرمين

وخاض فريق نيوم مباراة الحزم في كأس خادم الحرمين بالتشكيل التالي:

تشكيل نيوم أمام الحزم في كأس خادم الحرمين
تشكيل نيوم أمام الحزم في كأس خادم الحرمين

بتلك النتيجة يتأهل الحزم إلى دور الـ16 من كأس خادم الحرمين، فيما يودع نيوم المسابقة مبكرا من دور الـ32.

وخاض نيوم اللقاء منتشيًا بفوزه التاريخي الأول على ملعبه في الدوري السعودي للمحترفين، بعد التغلب على الأخدود بهدف دون رد حمل توقيع عبد الملك العييري، في مباراة شهدت تألقًا لافتًا لأحمد حجازي في قيادة الخط الخلفي.

ورفع نيوم بهذا الانتصار رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثامن، بعد خسارة افتتاحية أمام أهلي جدة، ثم فوز ثمين على ضمك في الجولة الثانية.

كأس خادم الحرمين نيوم الحزم

