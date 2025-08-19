عمر السومة يختار فريقه الجديد في الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن توجه النجم السوري عمر السومة إلى نادٍ جديد في دوري روشن السعودي، في مفاجأة كبيرة خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ويتواجد السومة حاليا بلا ناد، بعد نهاية تعاقده مع الوداد المغربي، الذي ودع كأس العالم للأندية من دور المجموعات.

عمر السومة يرفض عروضا مغرية من الدوري العراقي

وتلقى عمر السومة، الذي يُعد أحد أبرز المهاجمين في تاريخ دوري روشن، عروضا مغرية من أندية عراقية، لكنّ رغبته في البقاء ضمن منافسات الدوري السعودي كانت العامل الحاسم في توجهه نحو وجهة جديدة محلية.

وجاءت المستويات المتميزة التي قدمها الأسطورة السورية مع نادي العروبة الموسم الماضي، بالإضافة إلى رغبته في مواصلة منافسته على لقب الهداف التاريخي للدوري، كأبرز الأسباب وراء هذا القرار.

عمر السومة يوقع لنادي الحزم السعودي

وفي تطور سريع، كشفت التقارير، عن توقيع السومة رسميا مع نادي الحزم، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عن التعاقد اليوم الثلاثاء.

أرقام عمر السومة الهداف التاريخي للدوري السعودي

يذكر أن عمر السومة يحمل حاليا لقب الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين برصيد 155 هدفا، بفارق 5 أهداف عن عبدالرزاق حمدالله صاحب الـ150 هدفا.

وتشهد المنافسة بين الثنائي تصاعدا كبيرا؛ إذ يسعى كل منهما لتثبيت اسمه في سجلات الدوري كلاعب هو الأكثر تسجيلًا في تاريخ المسابقة.



