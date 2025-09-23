الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
خارج الحدود

أردوغان بالأمم المتحدة: أدعو الدول التي لم تعترف بفلسطين لفعل ذلك

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء  كل الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية إلى فعل ذلك  مشيرا إلى أن العالم يشهد أحداثا خطيرة تلقي بظلال قاتمة على ميثاق الأمم المتحدة. 


أردوغان: أدعو الدول التي لم تعترف بفلسطين لفعل ذلك

وأعرب أردوغان عن أسفه لغياب رئيس دولة فلسطين عن هذا الاجتماع. 
 

وتابع: ما يحدث في غزة إبادة جماعية مستمرة منذ أكثر من 700 يوم وأكثر من 20 ألف طفل قتلوا في قطاع غزة، والشعب الفلسطيني في غزة لا يقتل بالأسلحة فحسب بل بالتجويع أيضا.
 

واستطرد: لا منطق يبرر وحشية إسرائيل في قطاع غزة وإسرائيل تشرد أهالي قطاع غزة من جهة إلى أخرى، ولا يمكن لنا أن نسكت على ما يحدث في قطاع غزة.

وذكر أردوغان: ما يحدث الآن في غزة من أحلك لحظات البشرية والإبادة الجارية في غزة تبث على الهواء وإسرائيل تعمدت قتل 250 صحفيا.
 

وأوضح أردوغان: الأمم المتحدة لم تتمكن من حماية موظفيها في غزة وهذا أمر مؤسف وغزة تدمر بذريعة حماس ولكن المدنيين الأبرياء يقتلون أيضا في الضفة الغربية.
 

ونوه أردوغان: إلى أن الهجوم على قطر برهان على خروج قيادة إسرائيل عن السيطرة وكل دول المنطقة عرضة للتهديدات الإسرائيلية الرعناء.
القيم الغربية تتآكل بسبب العدوان الإسرائيلي.

