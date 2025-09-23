الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
النيابة تحقق في التحرش بطفلة في جمصة وتستدعي أسرتها

التحرش بطفلة
بدأت نيابة بلقاس بمحافظة الدقهلية التحقيق في واقعة ارتكاب متهم فعل فاضح بأحد شوارع جمصة، واستدعت أسرة الطفلة لسماع أقوالها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.

 

فتح تحقيق في واقعة المتهم بارتكاب فعل فاضح بجمصة واستدعاء أسرة الطفلة 

 

وكانت قد تمكنت قوات الأمن في الدقهلية من إلقاء القبض على شاب متهم بالتحرش بطفلة في منطقة الكرنك بمدينة جمصة، وذلك بعد ساعات من تداول مقطع فيديو قصير عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثار حالة من الغضب بين الأهالي، يكشف محاولة المتهم التحرش بطفلة، وارتكاب فعل فاضح بالطريق العام وفراره هاربا.

القبض على المتهم بارتكاب فعل فاضح بأحد شوارع جمصة

  
وكشفت  التحقيقات الأولية، عن أن المتهم ويدعى “أحمد.ع.ال” (23 عامًا – عامل – من قرية طيبة بمركز نبروه)، أوقف الطفلة بالقرب من أحد المحال التجارية، وارتكب فعلًا فاضح قبل أن يفر هاربًا.

 

كاميرات المراقبة تكشف هوية المتهم 

تحركت الأجهزة الأمنية سريعًا، وشكّلت فريق بحث للتوصل إلى الجاني، حيث جرى تتبع خط سيره من خلال كاميرات المراقبة وسماع أقوال بعض الشهود، حتى تم ضبطه والتحفظ عليه بقسم شرطة جمصة.

 

