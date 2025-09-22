غلق وتشميع 18 منشأة تجارية غير مرخصة غرب المنصورة

تمكنت حملة مكبرة من تنفيذ الغلق الإدارى والتشميع لـ 18 منشأة تجارية لإدارتها دون ترخيص بنطاق حى غرب المنصورة.

ومن جانبه تابع محمد أميـــن الدمـــرداش رئيس حى غرب المنصورة اليوم الأثنين أعمال الغلق الإدارى والتشميع لعدد 18 منشأة تجارية بنطاق حى غرب، لإدارتها دون ترخيص من السلطة المختصة.

التصدي لكافة أشكال التعديات وتحقيق الإنضباط

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتصدي لكافة أشكال التعديات وتحقيق الانضباط والالتزام بالقوانين المنظمة للعمل بجميع المواقع لتوفير احتياجات المواطنين وتلبية مطالبهم، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وبالمتابعة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية فى هذا الشأن.

قاد الحملة هانى أحمد مدير مركز إصدار تراخيص المحال العامة، وطاقم العمل بمركز إصدار التراخيص بحى غرب عبيدة أبو الفتوح، ومحمد شكرى، ونصر حجاج ، وبحضور هدير المنشاوى كعضو قانونى، وقوة من شرطة قسم أول المنصورة للتأمين أثناء تنفيذ قرارات الغلق الإدارى

الحملات مستمرة لحين تحقيق الانضباط

وفى ذات السياق أكد " الأميـــن " رئيس حى غرب المنصورة بأن الحملات مستمرة لحين تحقيق الانضباط، وأشار إلى أن هذه الحملات تأتي بهدف إحكام الرقابة على المحال العامة والمنشآت التجارية على مستوى الميادين والشوارع الكائنة بنطاق الحى .

