إعلان الفائزين بجوائز جامعة المنصورة لعام 2025

أعلن مجلس جامعة المنصورة، برئاسة الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، خلال جلسته رقم (628) المنعقدة، اليوم الإثنين، وبحضور اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عن أسماء الفائزين بجوائز الجامعة للعام 2025؛ حيث فاز 52 عضوًا من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من إجمالي 104 متقدمين.

جامعة المنصورة تعلن أسماء الفائزين بجوائز الجامعة للعام 2025

وجاء توزيع الجوائز على كليات الجامعة ومراكزها المختلفة على النحو التالي: كلية العلوم (10 جوائز)، كلية الصيدلة (10 جوائز)، كلية الطب (6 جوائز)، مركز الكلى والمسالك البولية (جائزة واحدة)، كلية طب الأسنان (جائزة واحدة)، كلية الطب البيطري (7 جوائز)، كلية الحقوق (جائزة واحدة)، كلية التربية النوعية (5 جوائز)، كلية الحاسبات والمعلومات (3 جوائز)، كلية الهندسة (5 جوائز)، كلية الآداب (جائزة واحدة)، كلية علوم الرياضة (جائزة واحدة)، كلية الزراعة (جائزة واحدة).

تعزيز مكانة الجامعة كمؤسسة رائدة في إنتاج المعرفة

وأكَّد الدكتور شريف خاطر أن جوائز جامعة المنصورة تُعَدّ من أهم أدواتها لتحفيز التميز الأكاديمي والبحثي بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين، وتشجيعهم على الإبداع والابتكار، بما يسهم في تعزيز مكانة الجامعة كمؤسسة رائدة في إنتاج المعرفة وخدمة قضايا التنمية.

وتقدَّم رئيس الجامعة بخالص التهنئة للفائزين بجوائز هذا العام، معربًا عن فخره بجهودهم المتميزة وإسهاماتهم البحثية والعلمية، مؤكِّدًا أن ما تحقق هو ثمرة عمل جاد ومخلص، يعكس مكانة جامعة المنصورة ودورها الرائد في خدمة المجتمع والبحث العلمي.

كما قدَّم اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، التهنئة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الفائزين بجوائز جامعة المنصورة لعام 2025، مؤكِّدًا أن هذا الفوز يُعَدّ تتويجًا مستحقًا لجهودهم المخلصة في خدمة البحث العلمي والارتقاء بالجامعة إلى مصاف الجامعات المتميزة، مشدِّدًا على أن ما تحقق يعكس مستوى العطاء والالتزام الأكاديمي لأساتذة الجامعة.

الجامعة لن تدخر جهدًا في دعم الباحثين وشباب العلماء

ومن جانبه، هنَّأ الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الفائزين بجوائز الجامعة، مؤكِّدًا أن هذا التكريم يأتي تتويجًا لمسيرتهم الأكاديمية والبحثية، ودافعًا لمزيد من الإنجازات في المستقبل، مشيرًا إلى أن الجامعة لن تدخر جهدًا في دعم الباحثين وشباب العلماء وتوفير البيئة العلمية الداعمة للابتكار.

ففي جوائز الجامعة التقديرية، فاز كل من: الدكتور جمال السيد محمد شيحة – أستاذ متفرغ بقسم الباطنة العامة بكلية الطب (مناصفة) مع الدكتور طارق عبدالمنعم معين الديسطي – استشاري متفرغ للأشعة التشخيصية بمركز الكلى والمسالك البولية في مجال العلوم الطبية والصيدلية. كما فازت في مجال العلوم الأساسية الدكتورة وفاء سلامة علي أحمد حمامة – أستاذ متفرغ للكيمياء العضوية بكلية العلوم. وفي مجال العلوم الزراعية والبيطرية الدكتور هاني السيد مرعي ماضي – أستاذ متفرغ بقسم الخلية والأنسجة بكلية الطب البيطري. وفي مجال العلوم الإنسانية والفنون والآداب الدكتور عبدالغني محمود عبدالغني خليفة – أستاذ متفرغ بقسم الاقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية.

أما جوائز الجامعة للتفوق العلمي، فقد حصل عليها كل من: الدكتور ناصر حامد أحمد عوض – أستاذ طب المناطق الحارة بكلية الطب في مجال العلوم الطبية، والدكتورة غادة محمد صديق – أستاذ الأدوية والسموم بكلية الصيدلة، والدكتورة منار أحمد نادر السيد – أستاذ الفارماكولوجي والسموم بكلية الصيدلة في مجال العلوم الصيدلية.

وفي مجال العلوم الهندسية والرياضيات والحاسبات الدكتور محمد محمود مصطفى عوض – أستاذ القوى الميكانيكية بكلية الهندسة.

والدكتور خالد إبراهيم أبو الفتح سلام – أستاذ الرقابة الصحية على اللحوم بكلية الطب البيطري في مجال العلوم الزراعية والبيطرية. والدكتور عمرو عوض إبراهيم أحمد – أستاذ الكيمياء الفيزيائية بكلية العلوم، والدكتورة ماجدة علي عبدالعزيز عقل – أستاذ الكيمياء التحليلية بكلية العلوم في مجال العلوم الأساسية.

وفي مجال العلوم الإنسانية والفنون والآداب الدكتورة وفاء محمد محمد عبدالرحمن سماحة – أستاذ تصميم الأزياء بكلية التربية النوعية.

جوائز الجامعة التشجيعية

وفي جوائز الجامعة التشجيعية، جاءت الأسماء الفائزة على النحو التالي: من كلية الطب الدكتورة راندا إبراهيم السعيد الجمل – أستاذ مساعد بقسم الكيمياء الحيوية، والدكتورة نسرين السيد مرسي علي – أستاذ مساعد بقسم الأمراض الصدرية.

ومن كلية الصيدلة الدكتورة مها هشام عبدالقادر إبراهيم – أستاذ مساعد بقسم الأدوية والسموم، والدكتورة أسماء كمال الدين أحمد محمد – مدرس بقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية. ومن كلية الهندسة الدكتور أسامة محمد حامد علي – أستاذ مساعد بقسم هندسة القوى الميكانيكية، والدكتور تامر فوزي مجاهد عبدالدايم – أستاذ مساعد بقسم الهندسة الكهربية.

ومن كلية العلوم الدكتورة دعاء أحمد محمد علي كسبة – مدرس بقسم الكيمياء (كيمياء فيزيائية)، والدكتور فتحي سامي محمد عوض – أستاذ مساعد بقسم الكيمياء (كيمياء تحليلية). ومن كلية الطب البيطري الدكتورة جهاد السعيد عبدالجليل أحمد – أستاذ مساعد بقسم الباثولوجيا، والدكتورة سارة طه محمد محمد العزب – أستاذ مساعد بقسم الأدوية. ومن كلية التربية النوعية – فرع ميت غمر، الدكتورة منى ياسر عبدالخالق مصطفى – أستاذ مساعد بقسم التغذية وعلوم الأطعمة. ومن كلية علوم الرياضة الدكتور وائل عوض رمضان محمد – أستاذ مساعد بقسم التدريب الرياضي.

جوائز الجامعة لأفضل الرسائل العلمية (الدكتوراه)

وفي جوائز الجامعة لأفضل الرسائل العلمية (الدكتوراه)، فاز بها كل من: الدكتور أحمد نادر عطوة محمود شتا – مدرس بقسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة، والدكتور شادي محمد مصطفى حامد شلبي – مدرس بقسم الباثولوجيا بكلية الطب البيطري، والدكتور محمد علي محمد البحراوي – مدرس بقسم الجراحة والتخدير والأشعة البيطرية بكلية الطب البيطري، والدكتورة شيماء مصطفى محمد عبدالحليم – مدرس بقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية بكلية الصيدلة، والمدرس المساعد ولاء نبيل مصطفى عبدالغفار – بقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية بكلية الصيدلة، والدكتورة هدى صالح إسماعيل صالح – مدرس بقسم العلاج التحفظي بكلية طب الأسنان، والدكتور أحمد محمد الشحات زاهر – مدرس بقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب، والمدرس المساعد سمر السعيد السعيد محمد محمود – بقسم الكيمياء (كيمياء عضوية) بكلية العلوم، والدكتورة سعدية محسن محمد المتولي والي – مدرس بقسم الكيمياء (كيمياء تحليلية) بكلية العلوم، والمدرس المساعد نيرة العزب سعد العزب – بقسم تكنولوجيا المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور محمد ناصر أحمد رزق – مدرس بقسم أمراض النبات بكلية الزراعة، والمدرس المساعد ماهي إبراهيم السيد الإمام – بقسم إعداد معلم حاسب آلي بكلية التربية النوعية.

جوائز الجامعة لأفضل الرسائل العلمية الماجستير

أما جوائز الجامعة لأفضل الرسائل العلمية (الماجستير)، فقد ذهبت إلى كل من: المدرس المساعد محمد حسيني عبدالعظيم محمد – بقسم جراحة المسالك البولية بكلية الطب، والمدرس المساعد سلمى محمد الششتاوي محمد أبوقمر – بقسم الكيمياء (كيمياء فيزيائية) بكلية العلوم، والمدرس المساعد روان أيمن عوض الله أحمد – بقسم النبات بكلية العلوم (مناصفة) مع المدرس المساعد هاجر جمعة القصبي محمود – بقسم الكيمياء بكلية العلوم، والمدرس المساعد أحمد سمير محمد أحمد عبدالعظيم جردوح – بقسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة، والمدرس المساعد مها محمد عبدالمنعم إبراهيم – بقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية بكلية الصيدلة، والمدرس المساعد محمد عادل علي الطنطاوي – بقسم الصيدلانيات بكلية الصيدلة، والمدرس المساعد آية جمال أحمد عياد – بقسم تكنولوجيا المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات، والمدرس المساعد محمد أحمد طاهر عبدالرحمن النقيب – بقسم التاريخ بكلية الآداب، والمدرس المساعد منار عثمان السيد محمد إبراهيم – بقسم الاقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية (منية النصر).

جائزة الجامعة لأفضل قسم علمي

وفيما يخص جائزة الجامعة لأفضل قسم علمي، فقد فاز بها قسم الكيمياء الدوائية بكلية الصيدلة، وقسم الصيدلة الإكلينيكية والممارسة الصيدلية بكلية الصيدلة في مجال العلوم الطبية، وقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب البيطري، وقسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات في مجال العلوم الأساسية وعلوم الحياة والعلوم الهندسية، وقسم القانون العام بكلية الحقوق في مجال العلوم الإنسانية والتربوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.