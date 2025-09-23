الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
فتح عيادة أطفال ونقل لجنة القلب إلى مركز اللجان الطبية بالدقهلية

لجنة طبية متخصصة
لجنة طبية متخصصة في الدقهلية، فيتو

أعلن الدكتور محمد رياض، مدير فرع شمال شرق الدلتا للتأمين الصحي، عن بدء تشغيل عيادة الأطفال الجديدة بمركز اللجان الطبية التخصصية بجوار الجامع الكبير بمنطقة سندوب بالمنصورة، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 27 سبتمبر 2025.

كما قرر نقل لجنة القلب (كبار) من عيادة ابن لقمان إلى المركز ذاته اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 29 سبتمبر 2025.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وفي إطار حرص الدولة على الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتطوير المنظومة الطبية.

تحسين وتوسيع نطاق الخدمات الطبية

وأكد محافظ الدقهلية، على أن الدولة لا تدخر جهدًا في سبيل تحسين وتوسيع نطاق الخدمات الطبية المقدمة لأبناء المحافظة، مشددًا على أن صحة المواطن أولوية قصوى تأتي في صدارة اهتمامات القيادة السياسية، مضيفًا أن ما يتم تنفيذه من توسعات وتطوير في المنظومة الصحية بالدقهلية، يعكس إلتزام الدولة بتوفير بيئة علاجية وصحية آمنة ومتكاملة، وليكون إضافة مهمة تدعم المنظومة الصحية وتخدم أهالي الدقهلية بصورة أفضل.

تقديم خدمات طبية أكثر تطورًا وتغطية شاملة

من جانبه أوضح مدير عام التأمين الصحي، أن هذه الخطوة تأتي استجابة لاحتياجات المواطنين وتيسيرًا عليهم، بما يضمن تقديم خدمات طبية أكثر تطورًا وتغطية شاملة للمستفيدين من خدمات التأمين الصحي، مؤكدًا أن مركز اللجان الطبية التخصصية الجديد مجهز وفق أحدث المعايير لتقديم خدمة طبية متميزة.

