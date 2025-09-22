محافظ الدقهلية خلال زيارته لمركز الكلى بجامعة المنصورة: صرح طبي عملاق يُشرِّف مصر كلها

زار اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، مركز أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، حيث أعرب عن انبهاره وإعجابه الشديد بما شاهده من إمكانيات وتجهيزات طبية على أعلى مستوى، وسعادته الكبيرة بلقاء العالم الجليل الدكتور محمد غنيم، الذي يُعد أحد أهم علماء الطب في مصر والعالم.

محافظ الدقهلية في أول زيارة تفقدية لمركز أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة

جاء ذلك بحضور الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والعالم الجليل الدكتور محمد غنيم رائد زراعة الكلي في العالم، والدكتور أشرف شومه عميد كلية الطب جامعة المنصورة، والدكتور باسم صلاح مدير مركز أمراض الكلي والمسالك البولية.

وقام مدير مركز الكلي باستعراض تاريخ المركز والأقسام المختلفة بداخله، للتعرف على إمكانات وإنجازات المركز الطبية والبحثية، بالإضافة إلي مشاهدة فيديو تعريفي عن قدرات المركز الطبية والخدمات التي يقدمها.

وأكد " المحافظ " علي أن ما شاهده اليوم لم يره من قبل، قائلًا: "هذا المركز صرح طبي عملاق يُشرِّف ليس فقط جامعة المنصورة ومحافظة الدقهلية، بل مصر كلها."

وأشار " مرزوق " إلي أن المركز يُعد من أكبر وأهم المؤسسات الطبية المتخصصة في مصر بل وفي الشرق الأوسط كله، بما يقدمه من خدمات متطورة للمرضى في مجال أمراض الكلى والمسالك البولية، مشددًا على أن هذا الصرح يعكس قيمة مصر وريادتها في المجال الطبي.

ووجّه "المحافظ" خالص شكره وتقديره للعالم الجليل الدكتور محمد غنيم، مؤسس المركز، قائلًا: "الدكتور غنيم أفنى حياته من أجل إنشاء هذا الصرح العملاق، ليصبح علامة مضيئة في تاريخ الدقهلية ومصر كلها."

خدمات إنسانية راقية ورعاية طبية متقدمة داخل مركز الكلى

كما أشار "مرزوق" إلى أن ما يقدمه المركز من خدمات إنسانية راقية ورعاية طبية متقدمة، يجعله نموذجًا يُحتذى به في خدمة المرضى، ورسالة طبية عظيمة للأجيال القادمة، داعيًا جميع المراكز الطبية على مستوى الجمهورية للاقتداء بهذا النموذج المتميز.

ومن جانبه أكد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة أن هذه الزيارة تعكس اهتمام القيادة التنفيذية بالمحافظة بدعم الجامعة ومؤسساتها الطبية والبحثية، وتعزز من جسور التعاون والتكامل بين الجامعة وأجهزة الدولة لخدمة أبناء الدقهلية.

مركز الكلي أعظم الصروح الطبية والبحثية في مصر والعالم

كما أكد " رئيس جامعة المنصورة" علي أن مركز أمراض الكلى والمسالك البولية يُعد أحد أعظم الصروح الطبية والبحثية في مصر والعالم، فقد رسّخ مكانته كمنارة عالمية للتميز الطبي، وحصل على أرفع الاعتمادات الدولية، ليصبح مقصدًا رئيسيًا لتدريب الأطباء ونقل الخبرات من شتى بقاع العالم.

وأشار " خاطر " بأن الجامعة ماضية بخطى واثقة نحو تحقيق رسالتها في خدمة المجتمع، من خلال تطوير المستشفيات الجامعية وتدعيم المراكز الطبية المتخصصة، لتظل جامعة المنصورة رائدة في الطب والبحث العلمي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

مركز الكلى أنشئ عام 1983 بمبادرة من العالم الجليل الدكتور محمد غنيم

والجدير بالذكر أن مركز أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة يعد من أكبر وأعرق المراكز الطبية المتخصصة في مصر والشرق الأوسط، أنشئ عام 1983 بمبادرة من العالم الجليل الدكتور محمد غنيم، ويضم نخبة من الأساتذة والاستشاريين في مجالات جراحة وزراعة الكلى والمسالك البولية.

المركز يقدم خدماته لآلاف المرضى سنويًا

ويقدّم المركز خدماته لآلاف المرضى سنويًا من مختلف محافظات مصر، ويُعرف بريادته في جراحات زراعة الكلى، إضافة إلى دوره البحثي والعلمي الكبير في تخريج أجيال من الأطباء المتميزين، ما جعله أحد أبرز الصروح الطبية التي يفتخر بها المصريون في الداخل والخارج.

