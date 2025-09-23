تقديم هدايا رمزية لأبناء الشهداء بالقليوبية، والرشيدي يؤكد: المدارس هي أساس بناء الأجيال (صور)

كرم عبد الحميد شعيب مدير عام إدارة ميت غمر التعليمية والعميد تامر يحيى مأمور مركز ميت غمر بتكريم عدد من أبناء الشهداء ضمن فعاليات "يوم الوفاء والتكريم لأبناء الشهداء"، وذلك بحضور الأمهات الكريمات تقديرًا لعطائهن وصبرهن.

إدارة ميت غمر التعليمية تكرم أبناء الشهداء في "يوم الوفاء"

وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، وبسيوني محمد بسيوني وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية.

تقديم الهدايا الرمزية لأبناء الشهداء

وفي لفتة إنسانية مبهجة تم تقديم الهدايا الرمزية لأبناء الشهداء، تلك الهدايا التي وإن كانت لا تُغني عن وجود الأب الغائب إلا أنها تعكس أصدق مشاعر الوفاء والعرفان وتؤكد أن أبناء الشهداء باقون في القلب والرعاية.

المدارس المستهدفة في الجولة:

▪️وشملت جولة التكريم:

▪️ مدرسة أبو المحاسن سنجاب الرسمية للغات بميت محسن حيث تم تكريم الطالبة هدى محمد أحمد عبد الله المرسي.

▪️ مدرسة علي أبوعايشة الإعدادية المشتركة بجصفا حيث تم تكريم الطالبة سارة محمد حمدي عناني.

▪️ مدرسة الشهيد محمد عزت عبد العزيز الابتدائية بجصفا حيث تم تكريم الطالب سيف محمد حمدي عناني.

ورافق شعيب خلال الزيارة محمد التهامي من أمن الإدارة دعمًا ومشاركةً في هذا اليوم الذي يحمل أسمى معاني الوفاء.

أبناء الشهداء وأمهاتهم رمز للصبر والتضحية

وأكد عبد الحميد شعيب مدير إدارة ميت غمر التعليمية في كلمته أن:"أبناء الشهداء وأمهاتهم رمز للصبر والتضحية وهم أمانة في أعناقنا جميعًا وما نقدمه اليوم ليس مجرد تكريم بل رسالة وفاء وعرفان بأن دماء الشهداء لم ولن تذهب هدرًا وأن أبناءهم سيظلون دومًا في قلوبنا ورعايتنا فهم أبناء مصر الأوفياء الذين نستمد منهم العزم والإصرار على البناء."



كما وجَّه خالص الشكر والتقدير لإدارات المدارس على حسن الاستقبال وحرصهم على خروج هذا اليوم الإنساني في أبهى صورة تعبيرًا عن روح الانتماء والوفاء.

وواصل المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة تعليم الدقهلية جولاته علي المدارس حيث تفقد عدد من مدارس إدارة بلقاس التعليمية في اليوم الثالث من العام الدراسي الجديد.

وكيل الوزارة لتعليم الدقهلية يتفقد مدارس بلقاس

وذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة التربية والتعليم لمتابعة سير العمل داخل المدارس والاطمئنان على انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة بجميع مدارس الجمهورية

حيث استضافت إدارة بلقاس التعليمية اليوم المهندس محمد الرشيدي مدير المديرية و الدكتور ياسر محمود رئيس الإدارة المركزية للأمن بالوزارة في جولات المتابعة الميدانية اليومية في اليوم الثالث من انطلاقة العام الدراسي الجديد.

المدارس المستهدفة في الزيارة

وكان في استقبالهما كمال عبد القادر مدير إدارة بلقاس التعليمية والدكتور محمد العشري وكيل الإدارة، وخلال الجولة قام الوفد بزيارة عدد من المدارس:

-الشهيد شريف أحمد السيد الابتدائية

-علي بن أبي طالب الابتدائية

-بلقاس الإعدادية بنين

خلال الجولة تفقدوا الفصول الدراسية وتابعوا انتظام الطلاب داخل قاعات الدراسة كما تفقدوا حجرات الأنشطة والمكتبات والمعامل مؤكدين على ضرورة الالتزام بالجدية والانضباط وتقديم كل أوجه الدعم للطلاب من أجل رفع مستوى التحصيل الدراسي

أثنى الزائرون على جهود إدارة بلقاس التعليمية وقياداتها في الاستعداد المبكر للعام الدراسي وما ظهر جليًا من التزام المعلمين والطلاب على حد سواء وتهيئة المدارس بصورة مشرفة تعكس روح التعاون والعمل الجماعي

المدارس هي أساس بناء الأجيال

وأكد المهندس محمد الرشيدي وكيل أول الوزارة خلال حديثه أن المدارس هي أساس بناء الأجيال وأن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالارتقاء بالعملية التعليمية موجهًا الشكر لإدارة بلقاس على الجهد الملموس

واختتمت الجولة بتوجيهات بضرورة الاستمرار في المتابعة الميدانية والتأكيد على الانضباط والالتزام في الحضور وتفعيل الأنشطة التربوية بما يسهم في تحقيق عام دراسي ناجح يليق بأبناء مصر

