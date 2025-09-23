بدء التشغيل التجريبي لتوسيعات محطة مياه بلقاس بالدقهلية

أطلق اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، التشغيل التجريبي لتوسعات محطة مياه الشرب ببلقاس "أبو عرصة"، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذها، والتي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 34 ألف متر مكعب يوميًا، بما يسهم في تحسين خدمات مياه الشرب المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.

جاء ذلك في حضور المهندس خالد نصر رئيس شركة مياه الشرب، وغادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس.

إطلاق التشغيل التجريبي لمحطة بلقاس

وأكد محافظ الدقهلية أن التشغيل التجريبي للمحطة اليوم يأتي تتويجًا للجهود المتواصلة التي بذلتها المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حيث تابع المحافظ على مدار الأسابيع الماضية نسب تنفيذ الأعمال، وشدد مرارًا على الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال، للوصول إلى المرحلة الحالية، وهي بدء التشغيل التجريبي للمحطة، لتلبية احتياجات المواطنين من المياه، والتغلب على نقص المياه في القرى المجاورة.

تذليل العقبات واستكمال مشروعات البنية الأساسية

وأوضح محافظ الدقهلية أن بدء تشغيل المحطة يمثل خطوة مهمة في إطار دعم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، والتي تُعد من أولويات الخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في تذليل العقبات واستكمال مشروعات البنية الأساسية.

الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمحطة 102 متر مكعب

وأوضح محافظ الدقهلية أن توسعات محطة مياه ابو عرصة بطاقة إنتاجية 34 ألف متر مكعب/يوميا، لتصبح الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمحطة 102 متر مكعب، وأن هذه الكميات يتم ضخها في الشبكة لتخدم قرى مركز بلقاس وزيادة ضغوط المياه فيها، كما تخدم بعض القرى في مركزي نبروه وطلخا، في إطار التغلب على مشكلة نقص المياه في بعض المناطق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.