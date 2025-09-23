الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

لعبور المواطنين بأمان، إنشاء كوبري أعلى ترعة الساحل بالدقهلية

تفقد أعمال إنشاء
تفقد أعمال إنشاء كوبري معلق علي ترعة الساحل بطلخا،فيتو

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، أعمال إنشاء كوبري بمدينة طلخا، والتي تجري بالتنسيق بين المحافظة والإدارة المركزية للري.

 وأوضح المحافظ أن الكوبري يقع على “ترعة الساحل” لتوفير وسيلة آمنة لعبور المواطنين والسيارات بين الجانبين، مؤكدا أن سلامة وأرواح وراحة المواطنين هي الأولوية ومهمتنا الأولى.

محافظ الدقهلية يتفقد أعمال إنشاء كوبري معلة بطلخا

وشدد محافظ الدقهلية على المقاول القائم على التنفيذ بضرورة تكثيف الأعمال وسرعة إنجازها والانتهاء من إنشاء الكوبري وفق المواصفات الفنية المطلوبة، كما كلف اسلام النجار رئيس مركز ومدينة طلخا، بمتابعة تنفيذ الأعمال ميدانيًا وتذليل العقبات أمام المقاول، مع إزالة أي معوقات وتقديم الدعم اللازم لضمان سرعة الانتهاء من الكوبري وفقا للبرنامج الزمني للتنفيذ.

 

الكوبري الجديد يحقق سهولة انتقال المواطنين والسيارات

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن الكوبري الجديد يحقق سهولة انتقال المواطنين والسيارات ويوفر لهم معبرًا آمنًا بين الجانبين، كما يخلق سيولة مرورية بين الجانبين، مشددا على ضرورة توفير شروط السلامة والأمان بالكوبري الجديد لضمان الحفاظ على أرواح المواطنين وطلاب المدارس خلال عبورهم بين الجانبين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الادارة المركزية الدعم اللازم الدقهلية اليوم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق مركز ومدينة طلخا محافظ الدقهلية

مواد متعلقة

محافظ أسوان يشرف علي توزيع الكتب المدرسية في عدد من المدارس (صور)

النحاس يراجع خطة الأهلي لعبور الحدود الليلة

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز

الاستخبارات الروسية: الاتحاد الأوروبي عازم على إبقاء مولدافيا ضمن تيار سياساته المعادية

الأكثر قراءة

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

عرض عليها هاتفا محمولا وخاتم ذهب، ضبط مدير مدرسة بتهمة التحرش بطالبة داخل غرفة الصلاة بالقليوبية

فجرها ترامب، التحذير من الباراسيتامول يثير مخاوف العالم والأطباء يكشفون مخاطر المسكنات

حقيقة اقتراب إمام عاشور من الرحيل عن الأهلي

"خرجنا نجيب عيش"، محافظ بورسعيد يضبط طالبات خارج المدرسة ويحيل المديرة للتحقيق

"جبت لكم شنط المدرسة"، التفاصيل الكاملة لإقدام أب على قتل ابنته وإصابة الأخرى والتخلص من حياته بالإسكندرية

شمل البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025

بعد اعترافه بدولة فلسطين، الرئيس الفرنسى يجبر على الانتظار فى نيويورك لمرور موكب ترامب (فيديو)

خدمات

المزيد

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

علامات تعاطى سائقي الحافلات للمواد المخدرة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي مراتب اليقين كما جاءت في القرآن الكريم؟ السيد عرفة يجيب

حفيد الشيخ الحصري: اتعلمت من جدي حب العمل والكرم الحاتمي وقراءة المصحف باليوم الهجري

أستاذ حديث بالأزهر: هذا الأمر علاج لأمراض اليأس والكآبة ويبعث الطمأنينة في القلوب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads