لعبور المواطنين بأمان، إنشاء كوبري أعلى ترعة الساحل بالدقهلية

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، أعمال إنشاء كوبري بمدينة طلخا، والتي تجري بالتنسيق بين المحافظة والإدارة المركزية للري.

وأوضح المحافظ أن الكوبري يقع على “ترعة الساحل” لتوفير وسيلة آمنة لعبور المواطنين والسيارات بين الجانبين، مؤكدا أن سلامة وأرواح وراحة المواطنين هي الأولوية ومهمتنا الأولى.

محافظ الدقهلية يتفقد أعمال إنشاء كوبري معلة بطلخا

وشدد محافظ الدقهلية على المقاول القائم على التنفيذ بضرورة تكثيف الأعمال وسرعة إنجازها والانتهاء من إنشاء الكوبري وفق المواصفات الفنية المطلوبة، كما كلف اسلام النجار رئيس مركز ومدينة طلخا، بمتابعة تنفيذ الأعمال ميدانيًا وتذليل العقبات أمام المقاول، مع إزالة أي معوقات وتقديم الدعم اللازم لضمان سرعة الانتهاء من الكوبري وفقا للبرنامج الزمني للتنفيذ.

الكوبري الجديد يحقق سهولة انتقال المواطنين والسيارات

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن الكوبري الجديد يحقق سهولة انتقال المواطنين والسيارات ويوفر لهم معبرًا آمنًا بين الجانبين، كما يخلق سيولة مرورية بين الجانبين، مشددا على ضرورة توفير شروط السلامة والأمان بالكوبري الجديد لضمان الحفاظ على أرواح المواطنين وطلاب المدارس خلال عبورهم بين الجانبين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.