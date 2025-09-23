محمد عادل فتحي يكتب: محمد صلاح أسطورة والكرة الذهبية "فالصو"

رغم حصول محمد صلاح على أفضل ترتيب في تاريخه وهو المركز الرابع في ترتيب الكرة الذهبية 2025 إلا أنني أرى تعرضه للظلم مجددا وأنه كان الأحق هذه المرة بالكرة الذهبية وكما تحدثت الصحف الإنجليزية فإن محمد صلاح تعرض للسرقة في حفل الكرة الذهبية وأن المركز الرابع في ترتيب أفضل لاعبي العالم لعام 2025، هو ترتيب لا يليق لما قدمه اللاعب من موسم استثنائي مع ليفربول.

الرابع في تصنيفهم ولكنه الأول في حساباتنا وفي أعين المنصفين..

محمد صلاح هو الأفضل وهو الفخر الذي طالما نشعر معه بالعزة والانتصار ووجوده ضمن قوائم الأفضل على مدار السنوات الماضية هو في حد ذاته إنجاز كبير ولكن عندما يتحدث العالم كله عن أحقيته في اللقب فلا بد أن يعرف القائمين على المسابقة أن صلاح هو من يضيف لكم وكما قلت في مرات سابقة فإننا لا نعترف باختياركم هذه المرة كما حدث من قبل وتم منحها لمودريتش رغم الموسم التاريخي.



الواقعة تتكرر وأنا على موقفي منذ أن عرفت صلاح ذلك الشاب الملهم لأبناء وطنه بل وأبناء أمته العربية وتخطى تأثيره ليصل إلى كل شباب العالم، ما يفعله صلاح مجموعة دروس مغلفة بحالة من الفخر والنشوة تجعلنا نتساءل هل سنرى نموذج مشابه لهذا الإعجاز قريبا أم أن حالة صلاح صعبة التكرار.



لا أتحدث لمجرد حبي وتعلقي بصلاح منذ عرفته ناشئا في صفوف المقاولون العرب فأنا لا أخفي ذلك الحب ولكن العالم اليوم يقول نفس الشيء والصحافة العالمية تقول ان محمد صلاح سوف يُسجل كواحد من أفضل اللاعبين الذين لم يفوزوا أبدًا بجائزة الكرة الذهبية، عدم تواجده ضمن المراكز الثلاثة الأولى على الأقل في ترتيب هذا العام يعد بمثابة إهانة.



نعم هم محقون محمد صلاح الذي ساهم في 57 هدفًا بجميع المسابقات مع ليفربول في الموسم الماضي، حيث سجل 34 هدفًا وصنع 23 هدفًا آخر، وسجل وصنع في نفس المباراة بـ11 لقاء ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

الصحافة الإنجليزية تؤكد مجددا ان تواجد النجم المصري في المركز الرابع أمر غير عادل، هناك لاعبون فازوا بجائزة الكرة الذهبية خلال الـ20 عامًا الماضية، لم يقدموا مواسم رائعة مع أنديتهم مثلما فعل محمد صلاح مع ليفربول.

الكرة الذهبية غير عادلة بالفعل يا صلاح ولا تعكس الحقيقة وهي أنك الأفضل واسمك يزين أي جائزة وسيطل محفورا في قلوب وعقول المحبين لكرة القدم على مستوى العالم وليس المصريين والعرب فقط.

