موقف محمد صلاح، تشكيل ليفربول المتوقع أمام ساوثهامبتون في كأس كاراباو

محمد صلاح
محمد صلاح

يحتضن ملعب الأنفيلد مساء اليوم الثلاثاء مباراة ليفربول وساوثهامبتون ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية “كأس كاراباو”.

ويدخل ليفربول مباراة ساوثهامبتون بعدما حقق فوزه الخامس على التوالي في بطولة الدوري الإنجليزي ضد إيفرتون يوم السبت الماضي، بهدفين لهدف، والسادس في مختلف المسابقات.

وأكد المدرب آرني سلوت، قبل يومين، أن العديد من النجوم لن يشاركون في مباراة ساوثهامبتون من أجل إراحتهم، وعلى رأسهم النجم المصري محمد صلاح.

 

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ساوثهامبتون في كأس كاراباو


حراسة المرمى: مامارداشفيلي.

خط الدفاع: جيريمي فريمبونج، جيوفاني ليوني، جو جوميز، آندي روبرتسون.

خط الوسط: نيوني، واتارو إندو.

خط الوسط الهجومي: ريو نجوموها، كورتيس جونز، فيديريكو كييزا.

خط الهجوم: ألكسندر إيزاك.

موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون في كأس كاراباو


تنطلق مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون اليوم في كأس كاراباو في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامبتون في كأس كاراباو


تُذاع مباراة ليفربول أمام ساوثهامبتون اليوم في كأس كاراباو عبر قناة bein sport 2.

