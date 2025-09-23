5 أسباب وراء خسارة محمد صلاح جائزة الكرة الذهبية

رغم استمرار تألقه الاستثنائي مع ليفربول وتربعه على عرش الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي، إلا أن النجم المصري محمد صلاح خرج مجددًا من سباق الفوز بالكرة الذهبية 2025 ليحتل المركز الرابع بينما حصد عثمان ديمبلي الجائزة لصالحه.

أسباب خسارة صلاح للكرة الذهبية

ويمكن تلخيص أبرز الأسباب التي حرمته من التتويج فيما يلي:

الاكتفاء ببطولة واحدة محلية.

صلاح لم ينجح في قيادة ليفربول سوى للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، في وقت حسم فيه منافسوه بطولات كبرى على المستويين المحلي والأوروبي.

غياب التتويج القاري مع منتخب مصر.

على الصعيد الدولي، لم يتمكن صلاح من تحقيق إنجاز مع منتخب مصر، حيث ظل حلم التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية أو التأهل لمراحل متقدمة في البطولات الكبرى بعيد المنال.

خسارة دوري أبطال أوروبا 2025.

إقصاء ليفربول من سباق دوري أبطال أوروبا هذا العام كان ضربة قوية لحظوظ صلاح، إذ تُعد البطولة الأهم في حسابات المصوتين للكرة الذهبية.

تفوق المنافسين المباشرين

لاعبون مثل عثمان ديمبلي ولامين يامال وفيتينا قدموا مواسم استثنائية، وتوّج بعضهم بألقاب قارية ومحلية كبرى، ما منحهم أفضلية واضحة في سباق الجائزة.

ضعف الدعم الإعلامي والتصويت

رغم الشعبية الجارفة لصلاح، إلا أن غياب حملات الدعم الإعلامي الواسعة، مقارنةً بما يحظى به منافسوه الأوروبيون، أثر سلبًا على فرصه في التصويت النهائي

محمد صلاح رابعا، ترتيب أول 10 لاعبين في سباق الكرة الذهبية

واحتل الدولي المصري محمد صلاح الترتيب الرابع في سباق الكرة الذهبية 2025 (بالون دور)، في الحفل الذي جرى مساء الإثنين، على مسرح دو شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور عدد كبير من نجوم كرة القدم العالمية الحاليين والسابقين.

ترتيب أول 10 لاعبين في سباق الكرة الذهبية



1: عثمان ديمبلي

2: لامين يامال

3: فيتينيا

4: محمد صلاح

5: رافينيا

6: أشرف حكيمي

7: كيليان مبابي

8: كول بالمر

9: دوناروما

10: نونو مينديز

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.