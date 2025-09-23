شرطي أمريكي احتجزه انتظارا لمرور موكب ترامب، شاهد إهانة ماكرون في نيويورك

ترامب يهين ماكرون، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثيرا للجدل، يكشف أحد رجال الشرطة الأمريكية في نيويورك، وهو يمنع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من المرور، لحين مرور موكب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

احتجاز شرطي نيويورك للرئيس الفرنسي ماكرون

ويكشف الفيديو احتجاز شرطي نيويورك لـ الرئيس الفرنسي ماكرون وسيارته، في الشارع، لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، حيث اعتذر الشرطي لعدم السماح للرئيس الفرنسي بالمرور، مؤكدًا أنه سيتم السماح له بالمرور لكن بعد مرور موكب ترامب.

وهنا عبر الرئيس الفرنسي ماكرون عن رفضه للموقف معلنًا ضيقه، وأخذ يتحدث في الهاتف لأحد على الجانب الآخر، وبدا أنه ترامب، حيث قال له ماكرون: "كيف حالك.. خمن من.. أنا أنتظر لأن كل شيء معد لك"، وابتسم ماكرون وسار مترجلًا في الشارع، وكان يتحدث في الهاتف، والتقط بعض الصور مع الناس في الشارع.

أثار موقف الرئيس الأمريكي ترامب مع الفرنسي ماكرون جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا الموقف إهانة من ترامب للرئيس الفرنسي، وخاصة أنه كان مدعوا لحضور الجمعية العمومية للأمم المتحدة، لإعلان اعتراف بلاده بدولة فلسطين، الأمر الذي يمكن أن يكون أثار غضب ترامب، فيما أكد آخرون أن مواقف ترامب مع ماكرون دائمًا متنافرة، وحدث أن أهان ترامب ماكرون قبل ذلك.

ترامب دائم الإهانة للرئيس ماكرون

قالت البلوجر دينا جابر "ماكرون مهذب أوي واحد غيره كان أخذ طائرته ورجع على بلده هو قاصد يصغره عشان اعترف بدولة فلسطين".

أما البلوجر ريرا هيبة فقالت: " ده موقف استعرض سلطة فاشل وهذا يثبت ضعف الإدارة الأمريكية في الدخل وغطرسة في الشارع تساوي ضعف في الدخل".

ترامب يتعمد إهانة ماكرون، فيتو

علق البلوجر سليمان عبد المعبود على وقائع إهانة ترامب المتكررة لماكرون فقال: "ترامب دائمًا ما يهين ماكرون، ففى جنازة البابا فرنسيس قال ترامب لماكرون ابتعد عني لا تجلس معنا، هكذا طرد ترامب ماكرون وأهانه أمام الزعماء في جنازة البابا فرنسيس، تعرض ماكرون لإهانة كبيرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الغريب في الأمر أن وسائل الإعلام الفرنسية وحتى المسئولين في فرنسا مارسوا صمت القبور أمام المشاهد القاسية والقاسية جدًا التي تفاعل معها مختلف الناشطون عبر العالم وأجمعوا على أن ماكرون تعرض للإهانة من طرف ترامب واتفق الجميع على أن ماكرون تعرض لإهانة بالغة وجهها ترامب لـماكرون خلال جنازة البابا فرنسيس حيث كان هناك ثلاث كراسي، وحاول ماكرون التسلل ومشاركة ترامب وزيلينسكي النقاش حول مستقبل أمن أوروبا، لكن ترامب رفض وانسحب ماكرون، وبقي ترامب وزيلينسكي معًا"

