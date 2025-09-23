إخماد حريق مفاجئ داخل سيارة بالطريق الحر بالقليوبية

شهد طريق بنها الحر في الاتجاه المؤدي إلى القاهرة، اليوم، حريقًا مفاجئًا داخل سيارة من نوع جيب دون وقوع أي إصابات بشرية.

السيطرة علي حريقً مفاجئً داخل سيارة بالطريق الحر بالقليوبية

وتلقى اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية، إخطارًا بالواقعة، حيث انتقلت قوات الحماية المدنية بقيادة اللواء هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارة إطفاء نجحت في السيطرة على النيران وإخمادها بالكامل.

كما قامت الأجهزة المرورية بالقليوبية برفع آثار الحريق وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها، فيما تم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والوقوف على أسباب اندلاع النيران.

