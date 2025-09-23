الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إخماد حريق مفاجئ داخل سيارة بالطريق الحر بالقليوبية

حريق سيارة جيب الطريق
حريق سيارة جيب الطريق الحر القليوبية،فيتو

شهد طريق بنها الحر في الاتجاه المؤدي إلى القاهرة، اليوم، حريقًا مفاجئًا داخل سيارة من نوع جيب دون وقوع أي إصابات بشرية.

تعليم القليوبية: استبعاد مدير المدرسة في شبين القناطر علي خلفية اتهامات بالتحرش

مقاطع خادشة للحياء لطالبات على هاتفه، اعترافات مدير المدرسة المتهم بالتحرش أمام نيابة القليوبية

 

السيطرة علي حريقً مفاجئً داخل سيارة بالطريق الحر بالقليوبية 

وتلقى اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية، إخطارًا بالواقعة، حيث انتقلت قوات الحماية المدنية بقيادة اللواء هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارة إطفاء نجحت في السيطرة على النيران وإخمادها بالكامل.

 

كما قامت الأجهزة المرورية بالقليوبية  برفع آثار الحريق وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها، فيما تم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والوقوف على أسباب اندلاع النيران.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحماية المدنية بالقليوبية تعليم القليوبية شبين القناطر مدير أمن القليوبية

مواد متعلقة

تعليم القليوبية: استبعاد مدير المدرسة في شبين القناطر علي خلفية اتهامات بالتحرش

محافظ القليوبية يتفقد مدرسة إيجيبت جولد في العبور

محافظ القليوبية يطلق مبادرة 'صحح مفاهيمك' من جامعة بنها

الأمن يكشف تفاصيل فيديو لشخص يلوح بسلاح أبيض في القليوبية

الأكثر قراءة

ياسر إبراهيم يسجل هدف تقدم الأهلي الثالث أمام حرس الحدود (فيديو)

تجويد مضر!

بعد هتافات غاضبة، عماد النحاس يدخل في مشادة مع جماهير الأهلي بمباراة الحرس (فيديو)

محمد حمدي زكي يتعادل لحرس الحدود أمام الأهلي (فيديو)

البروفة الأخيرة للقمة، الأهلي يخطف فوزا مثيرا على حرس الحدود 2/3 (فيديو وصور)

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

حسين الشحات يترك مباراة الأهلي وحرس الحدود لمساعدة أحد المصورين بعد سقوطه (فيديو)

رغم عدم تسجيله، مروان عطية رجل مباراة الأهلي وحرس الحدود

خدمات

المزيد

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد الأيام البيض لشهر ربيع الآخر

حكم الاستثمار فى صناديق الذهب؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، لماذا أمر الله موسى وهارون أن يتلطفا مع فرعون رغم أنه كافر؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads