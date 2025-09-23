الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
نقلة نوعية لكورنيش بنها، مراكب عائمة ومتنزهات ضمن عقد التطوير

مراسم توقيع مذكرة
مراسم توقيع مذكرة التفاهم

شهد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة متخصصة في مجال تصنيع العائمات النيلية ومراكب النزهة، حيث تهدف المذكرة إلى دراسة استغلال كورنيش نهر النيل بمدينة بنها لإقامة مطاعم وعائمات نزهة على مراكب عائمة، بما يخدم مواطني المحافظة ويوفر فرص عمل جديدة.

محافظة القليوبية توقع مذكرة تفاهم لتعظيم الاستفادة من كورنيش النيل ببنها

وأكد محافظ القليوبية، أن هذا المشروع يأتي ضمن رؤية المحافظة لتوفير فرص استثمارية تعود بالنفع على المواطنين. 

وشدد على أن الهدف هو تمكين المواطنين من الاستمتاع بجمال نهر النيل، وتحويله إلى وجهة حضارية ومتنفس ترفيهي ليس فقط لأبناء المحافظة، بل لأبناء المحافظات المجاورة أيضًا.

وأوضح المحافظ أنه تم التنسيق مع وزارة الري للحصول على الموافقات اللازمة لبدء الأعمال، لضمان أن تتناسب كافة الإجراءات مع المعايير البيئية والقانونية والشروع في تنفيذه يتوافق مع خطة المحافظة لتقديم خدمات ترفيهية متنوعة، مؤكدا أن المشروع يهدف إلى المزج بين الجمال الطبيعي لنهر النيل والطابع المحلي لمدينة بنها.

