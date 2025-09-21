شارك المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، في مبادرة "صحح مفاهيمك" والتي تم تدشينها من حرم جامعة بنها بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة بنها.

محافظ القليوبية يطلق مبادرة 'صحح مفاهيمك' من جامعة بنها لتعزيز الوعي والانتماء الوطني

تهدف المبادرة إلى تصحيح المفاهيم الدينية والسلوكيات المجتمعية الخاطئة، من خلال معالجة قضايا تمس الواقع اليومي للمواطن برؤية علمية وتربوية منضبطة وأهميتها كـ"مشروع وطني كبير" لتعزيز قيم الانتماء لدى الشباب.

وثمّن المحافظ الدور المحوري لوزارة الأوقاف في إعداد وإطلاق هذه المبادرة، مؤكدًا على تقديم كافة سبل الدعم لتنفيذ فعالياتها على أرض المحافظة لضمان تحقيق أهدافها الوطنية في بناء وعي مجتمعي مستنير، مثمنا ايضا التنسيق والتناغم التام بين جميع الجهات الشريكة والمنظمة وعلى رأسها مديرية الأوقاف وجامعة بنها والشباب والرياضة والتربية والتعليم، مؤكدا انه حرص علي انطلاق المبادرة من حرم جامعة بنها اعترافا من المحافظة بدور الجامعة الفاعل في التعليم السليم وتصحيح المفاهيم المغلوطة من خلال مناهج علمية مستنيرة يتم تدريسها بالجامعة في مختلف التخصصات.

وأكد محافظ القليوبية أن على رأس من اهتم بتصحيح المفاهيم المغلوطة للبشرية بأكملها هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذي نحتفل بمرور 1500 عام على ميلاده، والذي أخبرنا أن الله يبعث للناس على رأس كل مائة عام من يجدد لهم إيمانهم، حيث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أمته جميع المفاهيم الصحيحة وتعاليم الإسلام السمحة من بينها المعاملات وما للإنسان من واجبات وما عليه من حقوق.

​ولم يقتصر حديث المحافظ على تصحيح المفاهيم الدينية فحسب، بل وجه رسالة مباشرة للطلاب بضرورة التوسع في آفاقهم المعرفية، مؤكدًا أن تصحيح المفاهيم يمتد ليشمل كافة جوانب الحياة، ومنها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي التي أصبحت لغة العصر. وحثهم على استشراف المستقبل من خلال تحديد أهدافهم المهنية مبكرًا، ومعرفة متطلبات سوق العمل المتغيرة، والحرص على التدريب المستمر لمواكبة كل ما هو جديد، بما يضمن لهم الريادة والقدرة على المساهمة في بناء مصر الحديثة.

وفي كلمته، رحب رئيس الجامعة بالحضور من القيادات التنفيذية والدينية والأكاديمية، معلنًا عن انطلاق مبادرة "صحح مفاهيمك" من رحاب الجامعة، ومؤكدا أن هذه المبادرة، التي ترعاها وزارة الأوقاف، تهدف إلى نشر الفهم الصحيح للدين، وترسيخ ثقافة الاعتدال، وتعزيز القيم الوطنية والأخلاقية لدى الشباب في ظل التحديات التي تواجهها مصر.

وفي رسالة مباشرة للطلاب، دعا رئيس الجامعة إلى التحلي بالوعي الكامل لمواجهة الأفكار الهدامة والمفاهيم المغلوطة التي قد تستخدم لتشويه صورة الوطن أو النيل من مؤسساته، وحثهم على أن يكونوا دعاة للوعي، لا أدوات للتشويش، مؤكدًا على ضرورة البحث والتحقق قبل تبني أي رأي.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن الانتماء لمصر هو ممارسة يومية تتمثل في احترام القانون والمشاركة الفاعلة، داعيًا الطلاب إلى أن يكونوا قدوة في العطاء والتميز العلمي، وأن يجعلوا من جامعتهم منارة للعلم والوعي والانتماء.

وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، المبادرة تستهدف تصحيح مجموعة واسعة من المفاهيم

فيما أشار الشيخ ياسر حلمي غياتي، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، إلى أن المبادرة تستهدف تصحيح مجموعة واسعة من المفاهيم والسلوكيات السلبية ضمن خطة توعية وطنية شاملة تمتد لعام كامل وتتناول أكثر من أربعين موضوعًا من الموضوعات المحورية والقضايا المركزية والتي تم اختيارها بعناية شديدة، لتغطي جوانب متعددة من جوانب الواقع المصري، ما بين قضايا اجتماعية وإنسانية وسلوكيات حياتية خاطئة، ومفاهيم دينية تحتاج إلى تصحيح وإعادة بناء، كما أن وزارة الأوقاف بصدد الإطلاق الشعبي للمبادرة في الصالة المغطاة بنادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة واسعة من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

من جانبه، أوضح الدكتور وليد الفرماوي أن مشاركة المديرية في تنفيذ المبادرة تأتي في إطار دورها التوعوي والتثقيفي تجاه النشء والشباب، مشيرًا إلى حرص المديرية على فتح قنوات للحوار المباشر من خلال الندوات واللقاءات والبرامج التوعوية، بما يسهم في غرس روح الانتماء الوطني والقدرة على التمييز بين الفكر الصحيح والمغلوط.

وأضاف "الفرماوي" أن التعاون مع وزارة الأوقاف يعزز من تحقيق أهداف المبادرة، ويؤكد تكامل الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة لنشر الفكر الوسطي المعتدل وحماية المجتمع من الفكر المتطرف.

محافظ القليوبية يدشن حملة صحح مفاهيم،فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.