أخبار مصر

النقل تناشد المواطنين المشاركة معها في التوعية من مخاطر السلوكيات السلبية

حملة سلامتك تهمنا،
حملة "سلامتك تهمنا"، فيتو
ناشدت وزارة النقل المواطنين المشاركة معها في التوعية من مخاطر السلوكيات السلبية التي يرتكبها بعض مستخدمي الطرق في مصر، من مارة وسائقين، والتي تتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر وإزهاق الأرواح.

وعلى سبيل المثال؛ عدم مراعاة المشاة للعبور الآمن بالطرق المختلفة، وإهمال ارتداء بعض السائقين لحزام الأمان وعدم الفحص الدوري على السيارات وعدم التأكد بشكل دوري من سلامة الفرامل والإطارات وعدم الالتزام بالحارات المرورية وبالمسافات الآمنة بين السيارات، وكذلك استخدام البعض للهاتف المحمول أثناء القيادة وإلقاء المخلفات على الطرق، وزيادة الحمولات عن الحد الأقصى، بالإضافة إلى السير بسرعات زائدة والسير عكس الاتجاه والسير تحت تأثير تعاطي المخدرات.

يأتي ذلك في إطار الحملة الإعلامية التي أطلقتها وزارة النقل تحت شعار “سلامتك تهمنا” والتي تهدف الى التوعية من السلوكيات السلبية التي يرتكبها بعض مستخدمي الطرق المصرية ووسائل النقل والمواصلات العامة والتي تتسبب في  تعريض حياة المواطنين للخطر وإزهاق الأرواح.

كما تهدف الحملة إلى التوعية من أن الالتزام بالإرشادات المرورية لا تساهم فقط في تجنب المخالفات المرورية والمسائلة القانونية بل يساهم في الحفاظ على أرواح المواطنين.

