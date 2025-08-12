بالأسماء، النقل تنزع ملكية أراضٍ وعقارات لإقامة كباري ومحور في الدقهلية وقنا

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 176 تابع (أ)، الصادر في 11 أغسطس 2025، قرارين جديدين لوزارة النقل، بشأن نزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة إنشاء (4) كبارى علوية، و(2) بوابة للسيطرة الأمنية وتحصيل الرسوم في محافظة الدقهلية، ونزع ملكية أراضي وعقارات لمشروع إنشاء محور دار السلام على النيل فى نطاق محافظتى سوهاج وقنا.

-قرار وزارة النقل رقم 393 لسنة 2025، بشأن نزع ملكية الأراضى والعقارات الواردة من مديرية المساحة بالدقهلية لنواحى (مدينة طلخا- أورمان طلخا- ميت عنتر- المنيل- الروضة- ميت زنقر- كفر دملاش- أبو ماضى) فى نطاق محافظة الدقهلية، والتى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3877 لسنة 2022، باعتبار مشروع إنشاء (4) كبارى علوية "الروضـة- دميـرة- عمـار- تقاطع جمـصة"، و(2) بوابة للسيطرة الأمنية وتحصيل الرسوم "شرنقاش- زيان" ضمن مـشروع تطوير طريق المنصورة- جمصة "رافد جمصة " فى نطاق محافظتى الدقهلية ودميـاط، من أعمال المنفعة العامة.



-وقرار وزارة النقل رقم 423 لسنة 2025، بشأن نزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشوف الواردة من مديرية المساحة بقنا لنواحى (العمرة- أبو شوشة- البحـرى سـمهود) فى نطاق محافظة قنـا، والتى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الـشأن علـى النمـاذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم 3873 لسنة 2022، باعتبار مشروع إنشاء محور دار السلام على النيل فى نطاق محافظتى سوهاج وقنا من أعمال المنفعة العامة.





