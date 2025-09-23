فجرها ترامب، التحذير من الباراسيتامول يثير مخاوف العالم والأطباء يكشفون مخاطر المسكنات

مخاطر الباراسيتامول، تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ارتباط تناول النساء الحوامل لدواء يحتوي على مادة الباراسيتامول بزيادة خطر إصابة الأطفال بالتوحد، أثارت ردود أفعال واسعة بين الأطباء والنشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة أن الباراسيتامول متواجد في عدة أدوية مسكنة متواجدة في كل منزل.

علاقة دواء الباراسيتامول بانتشار مرض التوحد

وقال رئيس هيئة الدواء الأمريكية (FDA) إنه لمدة طويلة، شاهدنا انتشار وباء التوحد دون التوصل إلى إجابات جيدة.. وجدنا ارتباط بين مادة تايلينول واضطرابات مثل: فرط الحركة ونقص الانتباه والتوحد".

كما حذر رئيس هيئة الدواء الأمريكية من تناول الباراسيتامول، فقال: "سنرسل خطابات إلى كل طبيب في أمريكا، والتي ستوضح أن هناك خطرًا كبيرًا لـ الإصابة بالتوحد بسبب هذه المادة".

التحذير من تناول دواء الباراسيتامول، فيتو

مزاعم الرئيس ترامب عن التوحد ووجود ارتباط بين استخدام دواء الباراسيتامول (تايلينول) أثناء الحمل أو لدى الأطفال وزيادة خطر الإصابة بالتوحد ، أثار قلقًا بالغًا في العالم، وخاصة بدعوته النساء الحوامل إلى تقييد أو تجنب استخدام تايلينول إلا عند الضرورة الطبية (مثل الحمى الشديدة).



وأعاد ترامب طرح فكرة فحص الروابط بين اللقاحات والتوحد، على الرغم من أن هذا الإدعاء قد نفيها مرارًا في الأبحاث العلمية، لكن المتخصصين أكدوا أن إدارة ترامب تعمل على الترويج لدواء "ليوكوفورين"، هو شكل من حمض الفوليك، كعلاج محتمل لبعض أعراض التوحّد، خاصة عند الأطفال المصابين بنقص حمض الفوليك في المخ.

ويتم تعديل ملصقات دواء تايلينول لتعكس المخاطر المحتملة، لكن غير المثبتة، المتعلقة بالتطور العصبي والتوحد.

وقامت المعاهد الوطنية للصحة (NIH)، بإطلاق مبادرة جديدة تحت اسم مبادرة علم بيانات التوحد، لدراسة الأسباب والعلاجات بما في ذلك العوامل البيئية أو الطبية.

تصريحات ترامب مبكرة ومبالغ فيها

ويؤكد خبراء الصحة أن تصريحات ترامب مبكرة ومبالغ فيها، مشيرين إلى أن الأدلة متضاربة أو محدودة، وأن الارتباط لا يعني بالضرورة وجود علاقة سببية.

مخاطر تناول دواء الباراسيتامول، فيتو



وأشارت بعض الدراسات (مثل الدراسات السويدية) إلى أنها لم تجد رابطًا سببيًا بين استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل والتوحد بعد ضبط العوامل الوراثية والبيئية، ولا تزال الجمعيات الطبية تعتبر الباراسيتامول أحد الخيارات الأكثر أمانًا لعلاج الألم أو الحمى أثناء الحمل عند استخدامه بشكل صحيح، مع الإشارة إلى أن مخاطر الحمى غير المعالجة قد تفوق أحيانًا المخاطر المحتملة للدواء.

وتوضح المؤسسات الطبية الكبرى، ومنها الكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد وهيئة الخدمات الصحية البريطانية، أنها لا تزال تعتبر الباراسيتامول آمنًا.

وأشارت صحيفة "الجارديان البريطانية" إلى أن تحذيرات ترامب خطر للتهويل الإعلامي، مشيرة إلة أنه إذا امتنعت الحوامل عن علاج الحمى بسبب الخوف من الدواء، فإن الخطر على الجنين قد يكون أكبر من استخدام الباراسيتامول نفسه.

كما أن الدراسات الكبرى لا تثبت وجود علاقة سببية، دراسة سويدية على 2.5 مليون طفل، لم تجد فرقًا واضحًا عند مقارنة الأشقاء (عامل وراثي وبيئي مشترك)، ودراسة السويد تشير إلى أن "الباراسيتامول لا يُعتبر حتى الآن سببًا مثبتًا للتوحد، ويُستخدم عند الحاجة، بالجرعة الأدنى ولأقصر مدة، وبإشراف الطبيب".

الباراسيتامول يزيد من فرص الإصابة بالتوحد

علق الدكتور محمود رمضان، مدرس واستشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بكلية الطب القصر العيني، على تحذيرات ترامب قائلًا: "إعلان طبي عالمي مثير للجدل، هل الباراسيتامول يزيد من فرص الإصابة بالتوحد وفرط الحركة؟.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن نتائج دراسة كبرى تشير إلى وجود علاقة محتملة بين استخدام السيدات الحوامل لمسكن الباراسيتامول مثل باندول وأدول وبارامول ودوليبران وخلافه، وبين زيادة فرص إصابة الأطفال باضطرابات النمو العصبي مثل التوحد وفرط الحركة وضعف الإنتباه"

علاقة الباراسيتامول بمرض التوحد، فيتو



وأشار الدكتور محمود رمضان إلى أن "الإعلان اعتمد على مراجعة علمية ضخمة أجرتها جامعة هارفارد شملت 46 دراسة على أكثر من 100 ألف حالة من بلدان مختلفة، وأظهرت أن الخطر يزداد مع زيادة الجرعة أو طول فترة الاستخدام"

وأضاف أخصائي جراحة المخ والأعصاب "من المهم فهم العلاقة التي ظهرت في الأبحاث ليست علاقة سببية مباشرة، بمعني أن الباراسيتامول ليس السبب الوحيد، لكنه قد يكون عامل مساهم ضمن عدة عوامل أخرى، كما أن خطر إصابة الأطفال بالتوحد وخلافة له علاقة بالكمية والفترة التي تستخدم فيها هذا النوع من المسكن، كل ما الجرعة كانت عالية والفترة كانت طويلة كما زاد الخطر"

وأوضح الدكتور محمود رمضان أنه "برغم أن الباراسيتامول كان يعتبر دايمًا المسكن الأكثر أمانا أثناء الحمل إلا أن الإعلان الجديد يفتح نقاش طبي واسع سيكون له تداعيات إقتصادية كبيرة على شركات الأدوية الكبرى"وقال الدكتور أحمد أبو النصر، عضو نقابة صيادلة مصر: "من 6 سنوات

حذرت من إستخدام الباراسيتامول كخافض حرارة للأطفال، مثل نقط السيتال والتمبرا وغيرها، هى السبب الرئيسى للإصابة بالتوحد لدى الأطفال وخاصة إن هذا الإضطراب كان نادر الحدوث قديمًا"

البروفين خافض أمن لحرارة الأطفال

وأضاف أبو النصر "نصحت كل أم أن ألا تستخدم الباراسيتامول.. ويتم استخدم البروفين كخافض أمن لخفض حرارة الأطفال. إمس ترامب أعلن إن التوحد عرفنا سببه وعلاجه أما السبب فهو الباراسيتامول، والعلاج بكل بساطة منع إستخدامه للأطفال، والأطفال المصابين بالفعل الدراسات بتوصى لعلاج الخلل ده تناول حمض الفوليك بتركيز ٢ ملليجرام لكل كيلو جرام من وزن الطفل بحد أقصى ٥٠ ملليجرام مقسمة على جرعتين فى اليوم وتم شفاء الأطفال بعد ١٢ أسبوع وبعد معانة سنين للأطفال..."

أطفال مرضى التوحد، فيتو



وأضاف الدكتور أحمد أبو النصر " الدراسات أكدت أن استخدام البنادول أو الباراسيتمول أو الأسيتامينوفين أثناء الحمل واحد من أهم أسباب إصابة الأطفال بالتوحد والدراسات أثبتت ان استخدامك لنقط الباراسيتامول أو السيتال بعد التطعيم يجعل الأطفال عرضة للتوحد فى حين الإبيوبروفين "البروفين" لا يسبب التوحد أرجوكم واللى عنده بارستامول فى البيت مكانه سلة القمامة.. أرجوكم استشير طبيبك فى استخدم مسكنات أو خافض للحرارة، والبنادول يستخدم للكبار أو السيتال والتمبرا والتمبورال" واستبدلهم بالبروفين..."

وعلق الدكتور مدحت منير، أخصائي النساء والتوليد، فقال: "ترامب يفجير قنبلة، بالإعلان عن اكتشاف رابط ما بين استخدام السيدات الحوامل للباراسيتامول ومرض التوحد عند الاطفال"

الباراسيتامول المتهم البريء، فيتو

وقال الدكتور مدحت منير "المشكلة ان الباراسيتامول أكثر دواء يتم وصفه للسيدات الحوامل، المشكلة الأكبر أن كلام ترامب غير علمي، فمن الصعب جدًا ربط الاوتيزم بمادة الباراسيتامول، لأنه ببساطة، إذا قلنا أن 90% من الاطفال الذين يعانون من اوتيزم، أمهاتهم تناولوا باراسيتامول أثناء الحمل"

وأضاف الدكتور مدحت منير "يجب ألا ننسى "أن ترامب أيام الكورونا اقترح اننا نحقن المرضى بالديتول في الوريد لقتل الفيروس، ده بجد مش هزار، عمومًا إعلان ترامب هيعمل زلزال، حتى التحقق من كلامه، لكنه هراء ليس له أساس علمي، وسيأخذ وقت طويل جدا، ومعاناة ليس لها لازمة للحوامل ولنا..."

