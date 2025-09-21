دهشة وزير التعليم من عدم رغبة طالبات القليوبية في مهنة التدريس

أثارت طالبات مدرسة بنها الثانوية بنات دهشة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، خلال زيارته المفاجئة للمدرسة صباح اليوم، وذلك أثناء حواره معهن حول طموحاتهن المستقبلية.

وخلال النقاش، سأل الوزير عمن ترغب في أن تصبح طبيبة، فرفعت مجموعة من الطالبات أيديهن، ثم سأل من ترغب في أن تصبح مهندسة فاستجابت أخريات. لكن عندما طرح سؤاله: "من تريد أن تصبح معلمة؟" لم ترفع أي طالبة يدها، ما دفع الوزير إلى التعليق، قائلًا:

“مهنة التدريس هي أساس جميع المهن، فالمعلم هو من يعلّم الطبيب والمهندس والضابط وكل أصحاب التخصصات”، معربا عن دهشته.

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على إعادة المكانة اللائقة لمهنة التعليم، باعتبارها ركيزة بناء الأجيال وصناعة مستقبل الوطن.

جولة مفاجئة لوزير التعليم بمدارس القليوبية

وقد فاجأ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، عددا من مدارس القليوبية، لمتابعة انتظام الدراسة بأول أيام العام الدراسي الجديد، رافقه خلال الجولة المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، حيث تفقد مدرسة الشيماء الثانوية بنات، ومدرسة ابن خلدون الابتدائية المشتركة ببنها.

وبدأ وزير التربية والتعليم، جولته بمدرسة الشيماء الثانوية بنات، حيث تفقد الفصول الدراسية، وأجرى حديث مع الطالبات بالفصول للتعرف علي متطلباتهم، كما استعرض خلال حديثه مع الطالبات بدء تطبيق مادة البرمجة لطلاب الصف الأول الثانوي، مؤكدا أن هذه المادة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، حيث إن الذكاء الاصطناعي أحد أفرع مادة البرمجة، كما استعرض نظام البكالوريا الجديد الذي تنفذه الوزارة.

كما تابع الوزير جولته بمدرسة ابن خلدون الابتدائية المشتركة ببنها، حيث تابع انتظام التلاميذ بالفصول، وتابع كثافات الطلاب، وبعد الجولة أجرى لقاءً مع الأمهات أمام المدرسة لمعرفة مطالبهن، والتوجيه علي الفور بسرعة حلها.

ويشهد العام الدراسى الجديد تطبيق حزمة من القرارات بعضها متعلق بضبط حضور الطلاب وبعضها بالتقييم والامتحانات وأيضا تحديث المناهج، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على تخصيص 70% من درجات الطالب فى المرحلة الثانوية لأعمال السنة والتقييمات و30% لامتحان نهاية الفصل الدراسي، إضافة إلى أن المرحلة الثانوية تشهد تطبيق نظام موازٍ للثانوية العامة وهو البكالوريا المصرية.

وأضافت أن نظام شهادة البكالوريا المصرية يمثل نقلة نوعية للعملية التعليمية بالمرحلة الثانوية، نظرا لتعدد المسارات التي يختار من بينها الطالب وفقا لميوله، وفرص امتحانية متعددة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.