الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

دهشة وزير التعليم من عدم رغبة طالبات القليوبية في مهنة التدريس

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم في مدارس القليوبية، فيتو

أثارت طالبات مدرسة بنها الثانوية بنات دهشة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، خلال زيارته المفاجئة للمدرسة صباح اليوم، وذلك أثناء حواره معهن حول طموحاتهن المستقبلية.

 

txt

وزير الخارجية يتوجه إلى نيويورك لإلقاء كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

txt

وزير الرياضة لطلاب جامعة حلوان: الجامعة كلها كليات تخاطب سوق العمل (فيديو)

وخلال النقاش، سأل الوزير عمن ترغب في أن تصبح طبيبة، فرفعت مجموعة من الطالبات أيديهن، ثم سأل من ترغب في أن تصبح مهندسة فاستجابت أخريات. لكن عندما طرح سؤاله: "من تريد أن تصبح معلمة؟" لم ترفع أي طالبة يدها، ما دفع الوزير إلى التعليق، قائلًا:
“مهنة التدريس هي أساس جميع المهن، فالمعلم هو من يعلّم الطبيب والمهندس والضابط وكل أصحاب التخصصات”، معربا عن دهشته.

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على إعادة المكانة اللائقة لمهنة التعليم، باعتبارها ركيزة بناء الأجيال وصناعة مستقبل الوطن.

جولة مفاجئة لوزير التعليم بمدارس القليوبية

وقد فاجأ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، عددا من مدارس القليوبية، لمتابعة انتظام الدراسة بأول أيام العام الدراسي الجديد، رافقه خلال الجولة المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، حيث تفقد مدرسة الشيماء الثانوية بنات، ومدرسة ابن خلدون الابتدائية المشتركة ببنها.

وبدأ وزير التربية والتعليم، جولته بمدرسة الشيماء الثانوية بنات، حيث تفقد الفصول الدراسية، وأجرى حديث مع الطالبات بالفصول للتعرف علي متطلباتهم، كما استعرض خلال حديثه مع الطالبات بدء تطبيق مادة البرمجة لطلاب الصف الأول الثانوي، مؤكدا أن هذه المادة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، حيث إن الذكاء الاصطناعي أحد أفرع مادة البرمجة، كما استعرض نظام البكالوريا الجديد الذي تنفذه الوزارة.

كما تابع الوزير جولته بمدرسة ابن خلدون الابتدائية المشتركة ببنها، حيث تابع انتظام التلاميذ بالفصول، وتابع كثافات الطلاب، وبعد الجولة أجرى لقاءً مع الأمهات أمام المدرسة لمعرفة مطالبهن، والتوجيه علي الفور بسرعة حلها.

ويشهد العام الدراسى الجديد تطبيق حزمة من القرارات بعضها متعلق بضبط حضور الطلاب وبعضها بالتقييم والامتحانات وأيضا تحديث المناهج، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على تخصيص 70% من درجات الطالب فى المرحلة الثانوية لأعمال السنة والتقييمات و30% لامتحان نهاية الفصل الدراسي، إضافة إلى أن المرحلة الثانوية تشهد تطبيق نظام موازٍ للثانوية العامة وهو البكالوريا المصرية.

وأضافت أن نظام شهادة البكالوريا المصرية يمثل نقلة نوعية للعملية التعليمية بالمرحلة الثانوية، نظرا لتعدد المسارات التي يختار من بينها الطالب وفقا لميوله، وفرص امتحانية متعددة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البكالوريا الجديد الجمعية العامة للامم المتحدة الفصول الدراسية العام الدراسي الجديد بنها محافظ القليوبية مدارس القليوبية محمد عبد اللطيف نظام البكالوريا الجديد وزير التربية والتعليم

مواد متعلقة

الله أكبر والعزة للإسلام، فيتو ترصد الطابور الصباحي بمعهد شبرا الخيمة الأزهري (فيديو)

حيرت المصريين، ارتفاع مفاجئ في سعر الفراخ اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025

أخبار مصر: حقيقة انتشار الجيش في سيناء، سر جنون الطماطم، قرار جديد ضد "بنت مبارك" بسبب رجل أعمال، ترامب يهدد أفغانستان

فايزة أحمد، صوت لامس قلوب الأمهات رغم محنتها الأسرية وصدفة وراء شهرتها في مصر

الأكثر قراءة

حيرت المصريين، ارتفاع مفاجئ في سعر الفراخ اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025

أخبار مصر: حقيقة انتشار الجيش في سيناء، سر جنون الطماطم، قرار جديد ضد "بنت مبارك" بسبب رجل أعمال، ترامب يهدد أفغانستان

محملة بنسمات الخريف، درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

موعد مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

أسعار الخضار اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025، الليمون بـ 16 جنيها ومفاجأة جديدة عن الطماطم

الزبدية بـ 41 جنيهًا بعد الارتفاع، أسعار المانجو اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025

وسام أبو علي يمارس هوايته، كولومبوس يتعادل مع تورونتو بالدوري الأمريكي (فيديو)

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

قانون الهيئات الشبابية، عقاب صارم في المدرجات وامتيازات سخية خارجها

الزبدية بـ 41 جنيهًا بعد الارتفاع، أسعار المانجو اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025

قانون الضمان الاجتماعي، تعرف على ضوابط صرف الدعم النقدي المشروط

ماذا تعرف عن طريقة التحويل دوليا في البنك الزراعي؟

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 21 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 21 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 21 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads