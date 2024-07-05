أسباب التهاب الحلق المستمر وطرق علاجه بالمنزل

يمكن أن يحدث التهاب الحلق المستمر مع حالات شائعة مثل الحساسية والتقطير الأنفي الخلفي، وفي معظم الحالات، من الممكن علاج الأعراض في المنزل.

ويمكن أن يؤدي التهاب الحلق إلى الألم، والإحساس بالخدش، وبحة في الصوت، والحرقان عند البلع.

ويمكن أن يتكرر التهاب الحلق المستمر عدة مرات، أو يكون طويل الأمد (مزمنًا)، وينتج عن مجموعة متنوعة من الحالات، بما في ذلك مجموعة من الالتهابات الشديدة، لذلك من المهم تحديد سببها في أسرع وقت ممكن، وفقًا لموقع "Healthline" الطبي.

التهاب الحلق، فيتو

أسباب التهاب الحلق المستمر

هناك عدد من الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى التهاب الحلق المستمر، بما في ذلك:

الحساسية

عندما يكون الشخص مصابًا بـ الحساسية، ويكون الجهاز المناعي شديد التفاعل مع بعض المواد التي عادة ما تكون غير ضارة، وتسمى هذه المواد بمسببات الحساسية.

وتشمل مسببات الحساسية الشائعة الأطعمة وبعض النباتات ووبر الحيوانات الأليفة والغبار وحبوب اللقاح، يكون الشخص معرض بشكل خاص للإصابة بالتهاب الحلق المستمر إذا كنت يعاني من الحساسية المرتبطة بالأشياء التي تتنفسها، مثل حبوب اللقاح والغبار والعفن.

وتشمل الأعراض الأكثر شيوعًا المرتبطة بهذه الأنواع من الحساسية المحمولة جوًا ما يلي:

سيلان الأنف

سعال

العطس

حكة في العيون

عيون دامعة

إن التنقيط الأنفي الخلفي الناتج عن سيلان الأنف والجيوب الأنفية الملتهبة هو السبب الأكثر احتمالًا لالتهاب الحلق بسبب الحساسية.

التنقيط الأنفي

عند الإصابة بالتنقيط الأنفي الخلفي، يتدفق المخاط الزائد من الجيوب الأنفية إلى الجزء الخلفي من الحلق، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى التهاب الحلق أو التهابه أو خدشه المستمر، ويحدث التنقيط الأنفي الخلفي بسبب عوامل مثل تغيرات الطقس والأطعمة الغنية بالتوابل والحساسية.

التنفس عبر الفم

التنفس من خلال الفم بانتظام، خاصة عندما يكون الشخص نائما، يمكن أن يؤدي إلى التهاب والتهاب الحلق، ومن المرجح أن يشعر بذلك أول شيء في الصباح عندما يستيقظ، وعادة ما يتم تخفيف الألم بمجرد تناول مشروب.

في معظم الأحيان، يكون التنفس من الفم ناتجًا عن نوع ما من انسداد الأنف الذي يمنع من التنفس بشكل صحيح من خلال الأنف، ويمكن أن يشمل ذلك احتقان الأنف وانقطاع التنفس أثناء النوم.

الارتجاع الحمضي

يحدث الارتجاع الحمضي، المعروف أيضًا باسم حرقة المعدة، عندما تضعف العضلة العاصرة للمريء السفلية (LES) وتصبح غير قادرة على الإغلاق بإحكام، ثم تتدفق محتويات المعدة للخلف وللأعلى إلى المريء، وفي بعض الأحيان يمكن أن يؤدي الارتجاع الحمضي إلى التهاب الحلق، وإذا كن يعاني من الأعراض يوميًا، فمن الممكن أن تسبب ألمًا مستمرًا.

مع مرور الوقت، يمكن للحمض الموجود في المعدة أن يلحق الضرر ببطانة المريء والحلق.

التهاب اللوزتين

إذا كان الشخص يعاني من التهاب الحلق لفترة طويلة ولا يستطيع الحصول على الراحة، فمن المحتمل أن يكون مصابًا بعدوى مثل التهاب اللوزتين، وفي أغلب الأحيان يتم تشخيص التهاب اللوزتين عند الأطفال، ولكن يمكن أن يصاب به الأشخاص في أي عمر، ويمكن أن يكون سبب التهاب اللوزتين الالتهابات البكتيرية أو الفيروسات.

ويمكن أن يتكرر التهاب اللوزتين (يظهر مرة أخرى عدة مرات في السنة) ويتطلب العلاج بالمضادات الحيوية الموصوفة طبيًا.

السيلان

السيلان هو عدوى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي (STI) تسببها بكتيريا النيسرية البنية، وقد يعتقد الشخص أن العدوى المنقولة جنسيًا هي شيء يؤثر فقط على الأعضاء التناسلية، ولكن يمكن أن تحدث عدوى السيلان في الحلق.

عندما يؤثر السيلان على الحلق، فإنه عادة ما يؤدي فقط إلى التهاب الحلق الأحمر والمستمر.

التلوث البيئي

إذا كان الشخص يعيش في منطقة مثل مدينة كبيرة، فمن الممكن أن تصاب بالتهاب الحلق المستمر بسبب الضباب الدخاني، وهو عبارة عن مجموعة من الملوثات المحمولة جوًا، خواصة في الأيام الحارة، قد يكون استنشاق الضباب الدخاني أمرًا خطيرًا.

التدخين

يمكن أن يسبب التدخين والتعرض للتدخين السلبي حكة أو التهابًا في الحلق، بالإضافة إلى تفاقم أمراض الجهاز التنفسي، مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية وانتفاخ الرئة.

في الحالات الخفيفة، يمكن أن يؤدي التعرض للسموم الموجودة في دخان السجائر إلى التهاب الحلق، ويعد التدخين أيضًا أحد عوامل خطر الإصابة بسرطان الحلق، مما قد يؤدي إلى آلام الحلق أيضًا.

التهاب الحلق المستمر، فيتو

كيفية علاج التهاب الحلق في المنزل

إذا كان الشخص يعاني من التهاب الحلق المستمر الذي لا يكون بسبب عدوى، فمن الممكن علاج الأعراض في المنزل، وفيما يلي بعض الأشياء لمحاولة تخفيف أعراض التهاب الحلق:

شرب الكثير من الماء

تناول المصاصات أو الثلج المقطع

قم بتشغيل جهاز ترطيب الهواء إذا كان الهواء في منزلك جافًا

قم بري الممرات الأنفية باستخدام وعاء نيتي

امنح نفسك علاجًا بالبخار (استنشاق البخار من وعاء من الماء الساخن أو أثناء الاستحمام)

ارتشف مرقًا دافئًا أو شايًا

أضف العسل والليمون إلى الشاي الدافئ أو الماء

ارتشف العصير مع كمية صغيرة من خل التفاح المخفف

خذ الألم مسكن مثل أسيتامينوفين أو إيبوبروفين أو نابروكسين

الغرغرة بالماء المالح

الحد من التعرض أو إزالة المواد المسببة للحساسية من بيئتك

تناول أدوية الحساسية أو أدوية البرد التي لا تستلزم وصفة طبية

فكر في التوقف عن التدخين، إذا كنت مدخنًا