جامعة أسيوط تتقدم 62 مركزًا عالميًا في تصنيف US News الأمريكي

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، عن تحقيق الجامعة إنجازًا جديدًا في مجال التصنيفات الدولية، حيث احتلت المرتبة 427 عالميًا ضمن تصنيف US News الأمريكي لهذا العام، من بين 2551 جامعة تم إدراجها، محققة بذلك تقدمًا ملحوظًا بلغ 62 مركزًا مقارنة بالعام السابق.

جامعة أسيوط تواصل العمل على تعزيز مكانتها الدولية

وأعرب رئيس جامعة أسيوط عن فخره بهذا التقدم الجديد الذي يُعد ثمرة جهود من إدارة الجامعة ومنظومتها البحثية، مشيرًا إلى أن الجامعة تواصل العمل على تعزيز مكانتها الدولية في مختلف التصنيفات الأكاديمية، بما يعكس جودة التعليم والبحث العلمي في جامعة أسيوط، ويؤكد على سعيها الدؤوب لتحقيق التميز والريادة في مختلف المجالات.

ومن جانبه، أكد الدكتور جمال بدر، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن هذا الإنجاز يعكس الدعم المستمر الذي توليه إدارة الجامعة لمنظومة البحث العلمي، مشيدًا بالمشاركة الفعالة والمتميزة لأبناء الجامعة في إجراء البحوث في مختلف المجالات، وهو ما يسهم بشكل مباشر في دعم خطط التنمية الشاملة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور عمر شعبان، مدير مكتب التصنيف الأكاديمي الدولي بجامعة أسيوط، أن تصنيف US News يُعد واحدًا من أهم التصنيفات العالمية، حيث يعتمد على 13 مؤشرًا لتقييم أداء الجامعات، منها: سمعة الأبحاث العالمية (12.5%)، وسمعة الأبحاث الإقليمية (12.5%)، والنشر العلمي (10%)، والكتب (2.5%)، والمؤتمرات (2.5%)، ومعدل تأثير الاقتباس (10%)، وإجمالي الاستشهادات (7.5%)، والمنشورات ضمن أعلى 10% من حيث الاستشهادات (12.5%)، ونسبتها من إجمالي المنشورات (10%)، والتعاون الدولي (5%)، وعدد الأوراق التي تم الاستشهاد بها بشكل كبير والتي تعد من بين أعلى 1% من الأوراق التي تم الاستشهاد بها في مجال التخصص (5%)، والنسبة المئوية لإجمالي المنشورات التي تعد من بين أفضل أعلى 1% من الأوراق البحثية (5%).

وأشار الدكتور عمرو أبو فدان إلى أن هذا التقدم يأتي في إطار استراتيجية جامعة أسيوط الرامية إلى تعزيز التصنيف الدولي للجامعة، والتي يعمل مكتب التصنيف الدولي على تنفيذها تحت شعار: "نحن نستحق الأفضل"، من خلال تكامل وتعاون كافة الكليات والمراكز البحثية لتحقيق مكانة تليق بإمكانات الجامعة وريادتها العلمية.

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