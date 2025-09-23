قرارات قوية من الحكومة الإسبانية ضد إسرائيل

قال وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو، اليوم الثلاثاء، إن قرارات الحكومة تتضمن تعزيز الحظر الشامل لتصدير واستيراد الأسلحة من إسرائيل.



وأضاف: سنكثف الضغط سياسيا واقتصاديا كي تحترم إسرائيل حقوق الإنسان والقانون الدولي وتحقيق سلام.



وتابع: قراراتنا تتضمن أيضا منع مرور الوقود المستخدم لأهداف عسكرية لإسرائيل من التراب الإسباني، كما

قررنا منع استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية والأراضي المحتلة.

