الإثنين 22 سبتمبر 2025
أنصفوه ولو مرة، رسالة قوية من ميدو لمسئولي "البالون دور" بشأن محمد صلاح

جائزة الكرة الذهبية
جائزة الكرة الذهبية حلم محمد صلاح، فيتو

جائزة الكرة الذهبية 2025، وجه أحمد حسام "ميدو"، لاعب الزمالك والمنتخب السابق، رسالة قوية للقائمين على توزيع الجوائز الذهبية "البالون دور" لعام 2025، بشأن لاعب ليفربول والمنتخب، محمد صلاح.

رسالة ميدو للقائمين على جائزة البالون دور

وأكد أحمد حسام ميدو أن اللاعب الدولي محمد صلاح يستحق التتويج في نهاية المباراة، وذلك بعد كل الذي قدمه لعالم لعبة كرة القدم، مطالبًا البالون دور بمنحه الجائزة الذهبية، قائلًا: "انصفوه ولو لمرة واحدة"

وقال أحمد حسام ميدو، في تغريدة عبر منصة "إكس"، في رسالته التي وجهها لـ البالون دور" بشأن محمد صلاح: "أعتقد بصدق أن محمد صلاح يستحق التتويج في نهاية الليلة.. إنه يستحق التتويج بعد كل ما قدمه لعالم كرة القدم.. لقد كان قدوة حسنة لجميع الشباب حول العالم، منحهم الأمل وكان فخرًا لبلاده مصر.." 

وتابع ميدو رسالته التي وجهها للقائمين على البالون دور قائلًا: "أنصفوه ولو لمرة واحدة، وأجعلوه يحقق هذا العام. أمنحوه ما يستحقه يا بالون دور"

 

العالم ينتظر حفل جوائز الكرة الذهبية 2025


الجدير بالذكر أن عشاق كرة القدم حول العالم ينتظرون حفل جوائز الكرة الذهبية 2025 "البالون دور"، الذي يستضيفه مسرح شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس مساء اليوم الإثنين، ويُعد من أبرز الأحداث الرياضية السنوية.

ويجتمع في حفل توزيع جوائز نخبة من النجوم والمشاهير لتكريم أفضل اللاعبين والمدربين والحراس، بالإضافة إلى متابعة ترتيب عدد من المرشحين للجائزة ومنهم اللاعب محمد صلاح، لتحديد الفائز بالجائزة المهمة في عالم كرة القدم، وسط ترقب كبير لمشاهدة الحدث عبر القنوات الناقلة الرسمية والمفتوحة.
تقام حفل الكرة الذهبية 2025 "البالون دور" مساء اليوم يوم الإثنين، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على مسرح "دو شاتليه" في باريس، حيث تستضيف مجلة فرانس فوتبول الحدث السنوي.
ويشهد حفل توزيع جوائز البالون دور أفضل لاعب شاب "كوبا"، أفضل مدرب وأفضل حارس مرمى "ليف ياشين"، بالإضافة إلى الكرة الذهبية نفسها، حيث يحضر الحفل أساطير كرة القدم والإعلاميين من مختلف أنحاء العالم.

قنوات مشاهدة حفل جائزة الكرة الذهبية 2025


يمكن مشاهدة حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2025 عبر عدة قنوات، ومنها (قناة بي إن سبورتس نيوز إتش دي)، ويشغل المشاهد العربي ترتيب محمد صلاح ضمن المرشحين، والذي تراجع مؤخرًا إلى المركز السادس، بينما تصدر الفرنسي عثمان ديمبيلي قائمة النقاط بصفته المرشح الأبرز، ويليه البرازيلي رافينيا دياز ثم المغربي أشرف حكيمي ضمن أبرز المتنافسين.

وتضم قائمة أبرز المرشحين للكرة الذهبية 2025 "بالون دور" عدد من أبرز لاعبي أوروبا والعالم، ويتنافس لاعبو باريس سان جيرمان (عثمان ديمبيلي وأشرف حكيمي ونونو مينديش)، مع لاعبي برشلونة (رافينيا، ولامين يامال)، مع محمد صلاح نجم ليفربول.

ونشرت منصة "بوب فوت" ترتيب ترشيحات جوائز الكرة الذهبية 2025، حيث تصدر الفرنسي عثمان ديمبيلي قائمة المرشحين برصيد 5014 نقطة، وجاء البرازيلي رافينيا دياز في المرتبة الثانية برصيد 4240 نقطة، وتقدم المغربي أشرف حكيمي إلى المركز الثالث، وجاء لامين يامال في المركز الرابع، واحتل محمد صلاح المركز السادس برصيد 2410 نقطة، ما يكشف المنافسة الشرسة بين اللاعبين على الفوز بجائزة الكرة الذهبية 2025 والبالون دور.

معلومات مهمة عن جائزة الكرة الذهبية 2025.. حظوظ محمد صلاح وأبرز المرشحين.. والذكاء الاصطناعي يمنح "البالون دور" لهذا اللاعب

قائمة الفائزين بجائزة الكرة الذهبية عبر التاريخ

