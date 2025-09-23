الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

خبير قانون دولي: إسرائيل تواجه عزلة دولية تهدد مستقبلها بعد اعتراف فرنسا وبريطانيا

د. محمد مهران، فيتو
د. محمد مهران، فيتو

أكد الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام، وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن اعتراف بريطانيا وفرنسا بـالدولة الفلسطينية يضع إسرائيل في عزلة دولية حقيقية لم تشهدها منذ تأسيسها، مؤكدا أن هذا التحول يؤشر على تآكل النفوذ الإسرائيلي عالميا.

اعتراف دولتين أوروبيتين مؤثرتين يكسر الحصانة السياسية التي تمتعت بها إسرائيل لعقود 

وقال الدكتور مهران في تصريح لـ"فيتو": إن اعتراف دولتين أوروبيتين مؤثرتين وعضوتين دائمتين في مجلس الأمن بفلسطين يكسر الحصانة السياسية التي تمتعت بها إسرائيل لعقود ويضعها أمام تحديات دبلوماسية واقتصادية خطيرة.

 

التطور يقوض قدرة إسرائيل على بناء تحالفات دولية جديدة

وأشار إلى أن هذا التطور يقوض قدرة إسرائيل على بناء تحالفات دولية جديدة ويضعف موقفها التفاوضي في المحافل الدولية.

وأوضح الخبير القانوني أن تراجع الرصيد الإسرائيلي في أمريكا نفسها يضاعف من حجم العزلة التي تواجهها إسرائيل مؤكدا أن الرأي العام الأمريكي بدأ يتحول ضد السياسات الإسرائيلية خاصة بين الأجيال الشابة والأقليات.

العزلة ستؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الإسرائيلي من خلال المقاطعة التدريجية والانسحاب الاستثماري

ولفت إلى أن هذه العزلة السياسية ستؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الإسرائيلي من خلال المقاطعة التدريجية والانسحاب الاستثماري والضغوط على الشركات الدولية لتجنب التعامل مع إسرائيل.

وأكد أن القانون الدولي يتيح للدول فرض عقوبات أحادية على إسرائيل دون الحاجة لموافقة مجلس الأمن.

وحذر الدكتور محمد محمود مهران من أن استمرار إسرائيل في سياساتها العدوانية سيدفعها نحو مزيد من العزلة وقد يجعلها دولة منبوذة دوليا على غرار نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا سابقا.

وشدد على أن مصير إسرائيل بات مرهونا بقدرتها على التكيف مع الواقع الجديد والالتزام بالقانون الدولي أو مواجهة عزلة متزايدة تهدد وجودها على المدى الطويل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدولة الفلسطينية بريطانيا فرنسا العزلة الدولية حكومة نتنياهو

مواد متعلقة

بريطانيا تحذر إسرائيل من الرد على مساعي إقامة الدولة الفلسطينية

قمة مصرية باكستانية بالدوحة، السيسي: مصر حذرت منذ اندلاع الحرب في غزة من تداعياتها الخطيرة.. وإطلاق عملية سياسية جادة تؤدي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

المفكر العربي على محمد الشرفاء يكتب: مشروع الدولة الفلسطينية، من أجل تطبيق القرارات الدولية لحل الدولتين بين إسرائيل وبين فلسطين

وزير الأوقاف بنقابة الصحفيين: نرفض تهجير الفلسطينيين ولا حل إلا بقيام الدولة الفلسطينية

الأكثر قراءة

30 دقيقة تمنع 45 معلما من دخول مدرسة بأبو حمص وتحيلهم للتحقيق

5 أسباب وراء خسارة محمد صلاح جائزة الكرة الذهبية

رسالة قوية من السيسي عن تطورات أزمة سد النهضة وقضية المياه

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

مصريون ينتفضون بعد إهانة ماكرون في نيويورك: استعراض سلطة فاشل

جراديشار يقود هجوم الأهلي أمام حرس الحدود بالدوري المصري

رئيس شعبة الذهب يكشف لـ"فيتو" سر اشتعال أسعار الذهب في مصر

عرض عليها هاتفا محمولا وخاتم ذهب، ضبط مدير مدرسة بتهمة التحرش بطالبة داخل غرفة الصلاة بالقليوبية

خدمات

المزيد

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

وفاة مفتي المملكة العربية السعودية عبد العزيز آل الشيخ.. أكثر من خطبوا يوم عرفة عبر التاريخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية دق الطبل في المنام وعلاقتها بمتاعب وهموم تواجه الرائي قريبا

مفتي الجمهورية في اليوم العالمي للغة الإشارة: الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان

اليوم العالمي للغة الإشارة، الإفتاء توضح موقف الشرع من ترجمة معاني القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads