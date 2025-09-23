الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزيرة الخارجية البريطانية: اعترافنا بدولة فلسطين يبقي حل الدولتين حيا

وزيرة الخارجية البريطانية
وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، فيتو

أكدت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، أن اعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية يهدف إلى إبقاء أفق للسلام، مؤكدة أن حل الدولتين يضمن أمن إسرائيل والفلسطينيين أيضا.

إبقاء حل الدولتين حيا

وقالت كوبر، في تصريح لقناة "سكاى نيوز" عربية اليوم الثلاثاء: إن "الاعتراف البريطانى هو اعتراف بالحقوق القانونية للدولة، لقد اعترفنا منذ 75 عاما بدولة واحدة وهي إسرائيل، الأمر الآن تغير وتعلق بإبقاء أفق للسلام وإبقاء حل الدولتين حيا".

وأعربت وزيرة الخارجية البريطانية عن قلق بلادها إزاء إبقاء حركة حماس على احتجاز الرهائن، ومن تلك الغارات المستمرة على غزة، والوضع الإنساني الكارثي والمجاعة.

 توسيع المستوطنات سيكون خطوة خاطئة من قبل إسرائيل

وشددت على أن توسيع المستوطنات سيكون خطوة خاطئة من قبل إسرائيل للرد على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وقالت "إن المستوطنات غير قانونية ونحن واضحون في إدانتها، ولا يجب توسيعها أو اعتبار ذلك خطوة للرد على أي إجراء دبلوماسي".

وأضافت أن توسيع المستوطنات سيعرض الاتفاقات الإبراهيمية للخطر، مطالبة بالتوقف عن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية لضمان مستقبل آمن للمنطقة.

اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطين

وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد أعلن الأحد الماضي، اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطين، وقال ستارمر: "من أجل إحياء الأمل في تحقيق السلام للفلسطينيين والإسرائيليين وحل الدولتين، تعترف المملكة المتحدة رسميا بدولة فلسطين".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فلسطين إسرائيل حل الدولتين

مواد متعلقة

تصب في مصلحة إسرائيل، شروط بريطانيا لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع فلسطين

رئيس البرتغال يعلن رسميا اعتراف بلاده بدولة فلسطين

ماكرون: وعد دولة فلسطين لا يزال غير مكتمل منذ عشرات السنين

ماكرون: سننشئ سفارة فرنسية في دولة فلسطين فور الإفراج عن الرهائن

الأكثر قراءة

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

"جبت لكم شنط المدرسة"، التفاصيل الكاملة لإقدام أب على قتل ابنته وإصابة الأخرى والتخلص من حياته بالإسكندرية

وصول عناصر من البحرية المصرية لتركيا للمشاركة فى التدريب المشترك "بحر الصداقة" (صور)

شمل البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

تفسير حلم الغطس في المنام وعلاقته بالتخلص من المشاكل

سيدة تسأل وزير التعليم عن البكالوريا، والرد يلقى استحسان أولياء الأمور (فيديو وصور)

اتمشى لوحده في شوارع بولاق والدقي، محافظ الجيزة يفاجئ مسئولي الأحياء بجولة تفقدية (صور)

خدمات

المزيد

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حفيد الشيخ الحصري: اتعلمت من جدي حب العمل والكرم الحاتمي وقراءة المصحف باليوم الهجري

أستاذ حديث بالأزهر: هذا الأمر علاج لأمراض اليأس والكآبة ويبعث الطمأنينة في القلوب

تفسير حلم الغطس في المنام وعلاقته بالتخلص من المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads