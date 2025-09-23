وزيرة الخارجية البريطانية: اعترافنا بدولة فلسطين يبقي حل الدولتين حيا

أكدت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، أن اعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية يهدف إلى إبقاء أفق للسلام، مؤكدة أن حل الدولتين يضمن أمن إسرائيل والفلسطينيين أيضا.

إبقاء حل الدولتين حيا

وقالت كوبر، في تصريح لقناة "سكاى نيوز" عربية اليوم الثلاثاء: إن "الاعتراف البريطانى هو اعتراف بالحقوق القانونية للدولة، لقد اعترفنا منذ 75 عاما بدولة واحدة وهي إسرائيل، الأمر الآن تغير وتعلق بإبقاء أفق للسلام وإبقاء حل الدولتين حيا".

وأعربت وزيرة الخارجية البريطانية عن قلق بلادها إزاء إبقاء حركة حماس على احتجاز الرهائن، ومن تلك الغارات المستمرة على غزة، والوضع الإنساني الكارثي والمجاعة.

توسيع المستوطنات سيكون خطوة خاطئة من قبل إسرائيل

وشددت على أن توسيع المستوطنات سيكون خطوة خاطئة من قبل إسرائيل للرد على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وقالت "إن المستوطنات غير قانونية ونحن واضحون في إدانتها، ولا يجب توسيعها أو اعتبار ذلك خطوة للرد على أي إجراء دبلوماسي".

وأضافت أن توسيع المستوطنات سيعرض الاتفاقات الإبراهيمية للخطر، مطالبة بالتوقف عن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية لضمان مستقبل آمن للمنطقة.

اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطين

وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد أعلن الأحد الماضي، اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطين، وقال ستارمر: "من أجل إحياء الأمل في تحقيق السلام للفلسطينيين والإسرائيليين وحل الدولتين، تعترف المملكة المتحدة رسميا بدولة فلسطين".

