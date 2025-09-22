جوتيريش: القدس يجب أن تكون عاصمة للدولتين ولا مبرر للعقاب الجماعي للفلسطينيين

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن مدينة القدس يجب أن تصبح عاصمة لكل من الدولة الفلسطينية والدولة الإسرائيلية، باعتبارها عنصرًا أساسيًا لتحقيق حل الدولتين وضمان السلام العادل في المنطقة.

إدانة أحداث 7 أكتوبر والعقاب الجماعي للفلسطينيين

وقال جوتيريش إنه لا مبرر لما وقع في 7 أكتوبر 2023، مشددًا في الوقت ذاته على أنه لا يجوز استخدام تلك الأحداث ذريعة لفرض عقاب جماعي على الشعب الفلسطيني الذي يعاني من تداعيات الحرب المستمرة.

دعوة لوقف إطلاق النار في غزة

وجدد الأمين العام للأمم المتحدة دعوته إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا أن استمرار القتال يفاقم المأساة الإنسانية ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية شاملة.

